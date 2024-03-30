愛上strike的感覺！全國脊損傷友輪椅保齡球賽連24年開打

輪椅者能運動的項目不多，保齡球是室內活動，也不會受天候影響，常能吸引學習。（記者陳冠備攝）

2024/03/30 22:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣脊髓損傷重建協會為鼓勵傷友多活動，積極推廣輪椅保齡球運動，連續24年組隊與全國各縣市脊髓損傷者進行輪椅保齡球競賽，選手許樹根說，學保齡球才一年多，最喜歡打出strike（全倒）的感覺，希望未來可以參加錦標性比賽，拿下榮譽，讓人生更成長。

彰化縣脊髓損傷重建協會今天（30日）在大村鄉「大贏家保齡球館」舉辦第24屆全國脊髓損傷者輪椅保齡球錦標賽，邀集桃園市、新竹市、高雄市等10縣市脊髓損傷者協會共80名傷友一起競賽，比賽分二輪制計分賽，賽前大家以球會友相見歡，但上場立刻專注求勝。

來自桃園的陳小姐說，學習保齡球已經6年，本來只是覺得好玩，結果玩上癮了，每個星期都想來打。她也說，學習輪椅保齡球說難也不難，從不會擲球到會，其實很快，主要是喜歡跟大家一起運動的感覺，可以讓自己有能量，對身體也比較好。

彰化縣脊髓損傷重建協會副主任徐晨淯說，輪椅者能運動的項目不多，保齡球是室內活動，也不會受天候影響，因此，協會經常辦理繪畫、運動相關課程，引導傷者走出家裡。徐晨淯說，學打保齡球並不難，可是交通會比較麻煩，透過參加協會及安排，每個星期都可以輕鬆組團來打球，一起切磋更快樂。

選手許樹根說，學保齡球才一年多，希望未來可以參加錦標性比賽，拿下榮譽，讓人生更成長。（記者陳冠備攝）

全國脊髓損傷者協會推廣身障者運動，連續24年舉行輪椅保齡球賽，以球會友。（記者陳冠備攝）

彰化縣脊髓損傷重建協會推廣輪椅保齡球多年，藉此引導傷者走出家門，享受運動的活力跟能量。（記者陳冠備攝）

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