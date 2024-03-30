為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

愛上strike的感覺！全國脊損傷友輪椅保齡球賽連24年開打

輪椅者能運動的項目不多，保齡球是室內活動，也不會受天候影響，常能吸引學習。（記者陳冠備攝）

輪椅者能運動的項目不多，保齡球是室內活動，也不會受天候影響，常能吸引學習。（記者陳冠備攝）

2024/03/30 22:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣脊髓損傷重建協會為鼓勵傷友多活動，積極推廣輪椅保齡球運動，連續24年組隊與全國各縣市脊髓損傷者進行輪椅保齡球競賽，選手許樹根說，學保齡球才一年多，最喜歡打出strike（全倒）的感覺，希望未來可以參加錦標性比賽，拿下榮譽，讓人生更成長。

彰化縣脊髓損傷重建協會今天（30日）在大村鄉「大贏家保齡球館」舉辦第24屆全國脊髓損傷者輪椅保齡球錦標賽，邀集桃園市、新竹市、高雄市等10縣市脊髓損傷者協會共80名傷友一起競賽，比賽分二輪制計分賽，賽前大家以球會友相見歡，但上場立刻專注求勝。

來自桃園的陳小姐說，學習保齡球已經6年，本來只是覺得好玩，結果玩上癮了，每個星期都想來打。她也說，學習輪椅保齡球說難也不難，從不會擲球到會，其實很快，主要是喜歡跟大家一起運動的感覺，可以讓自己有能量，對身體也比較好。

彰化縣脊髓損傷重建協會副主任徐晨淯說，輪椅者能運動的項目不多，保齡球是室內活動，也不會受天候影響，因此，協會經常辦理繪畫、運動相關課程，引導傷者走出家裡。徐晨淯說，學打保齡球並不難，可是交通會比較麻煩，透過參加協會及安排，每個星期都可以輕鬆組團來打球，一起切磋更快樂。

選手許樹根說，學保齡球才一年多，希望未來可以參加錦標性比賽，拿下榮譽，讓人生更成長。（記者陳冠備攝）

選手許樹根說，學保齡球才一年多，希望未來可以參加錦標性比賽，拿下榮譽，讓人生更成長。（記者陳冠備攝）

全國脊髓損傷者協會推廣身障者運動，連續24年舉行輪椅保齡球賽，以球會友。（記者陳冠備攝）

全國脊髓損傷者協會推廣身障者運動，連續24年舉行輪椅保齡球賽，以球會友。（記者陳冠備攝）

彰化縣脊髓損傷重建協會推廣輪椅保齡球多年，藉此引導傷者走出家門，享受運動的活力跟能量。（記者陳冠備攝）

彰化縣脊髓損傷重建協會推廣輪椅保齡球多年，藉此引導傷者走出家門，享受運動的活力跟能量。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Neuralink完成首例人腦晶片移植 馬斯克：能用意念控制滑鼠
2024/02/20 20:01

Neuralink完成首例人腦晶片移植 馬斯克：能用意念控制滑鼠
光田深耕間質幹細胞療法 脊髓損傷二次療程助患者生活恢復自理
2023/12/03 13:13

光田深耕間質幹細胞療法 脊髓損傷二次療程助患者生活恢復自理

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
脊損傷友機車駕訓 費用全額補助
2023/10/20 05:30

脊損傷友機車駕訓 費用全額補助
慈濟中區脊損醫療重建中心揭牌 為脊損傷友義診
2023/08/06 17:50

慈濟中區脊損醫療重建中心揭牌 為脊損傷友義診
女移工車禍脊髓受傷下肢幾癱瘓 麻豆新樓醫院讓她重新站起來
2023/05/25 23:17

女移工車禍脊髓受傷下肢幾癱瘓 麻豆新樓醫院讓她重新站起來
蛙人車禍癱瘓！排灣青年坐輪椅再出發 練成神槍手瞄準帕運
2022/04/16 22:59

蛙人車禍癱瘓！排灣青年坐輪椅再出發 練成神槍手瞄準帕運
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播