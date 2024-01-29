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首頁　>　彰化縣

送大禮！彰縣警局5分局長交接 他升官前破郵局搶案

新任和美分局長洪再德（右1）26日仍任南投縣竹山分局長時，正好遇上郵局遭縱火搶劫，在他指揮下2小時即逮到歹徒，堪稱是最棒的升官大禮。 （記者湯世名攝）

新任和美分局長洪再德（右1）26日仍任南投縣竹山分局長時，正好遇上郵局遭縱火搶劫，在他指揮下2小時即逮到歹徒，堪稱是最棒的升官大禮。 （記者湯世名攝）

2024/01/29 11:40

〔記者湯世名／彰化報導〕最棒的禮物！彰化縣警局今天舉辦督察長、5名分局長交接布達儀式，縣長王惠美主持、警察局長陳明君監交，分局長換超過一半堪稱大換血，特別的是，新任和美分局長洪再德1月26日仍任南投縣警局竹山分局長時，正好遇上鹿谷郵局清水支局遭縱火搶劫，在他指揮下短短2小時即逮到歹徒漂亮破案，堪稱是最棒的升官大禮。

彰化縣警局新任的中、高階幹部，分別為督察長楊志傑、彰化分局長廖志明、員林分局長吳詠傑、北斗分局長黄世德、和美分局長洪再德、溪湖分局長蔡宏澤。

今天交接儀式中，會場冠蓋雲集，以往警察局長、分局長交接典禮中幾乎未曾出現的彰化縣議會議長謝典林，今天罕見的現身會場，引起不少議論。

這6名新任中、高階警官中，最特別的莫過於新任和美分局長洪再德，警政署於1月24日發布全國102名中、高階警官調動，當時洪再德還是南投縣警局竹山分局長，發布人事令將於1月29日調任彰化縣警局和美分局長，地方人士紛紛恭喜往升官之路又邁進一大步，正在打包準備調動事宜之際，南投縣鹿谷郵局清水支局突然在1月26日上午10點多發生持刀縱火搶案，嫌犯犯案後駕無牌賓士車逃逸，洪再德坐鎮指揮部屬佈下天羅地網，在各路口設下攔截點，中午12點40分左右，就在省道台21線日月潭九龍路口附近逮捕搶嫌，短短2小時漂亮破案。

彰化縣警局今天舉辦5名分局長交接布達儀式，新任分局長宣誓就職。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉辦5名分局長交接布達儀式，新任分局長宣誓就職。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉辦5名分局長交接布達儀式，新任分局長走馬上任。（記者湯世名攝）

彰化縣警局今天舉辦5名分局長交接布達儀式，新任分局長走馬上任。（記者湯世名攝）

彰化縣警局新任督察長楊志傑。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局新任督察長楊志傑。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今舉辦卸新任分局長交接典禮，縣議會議長謝典林（右1）罕見的現身會場，引起議論。 （記者湯世名攝）

彰化縣警局今舉辦卸新任分局長交接典禮，縣議會議長謝典林（右1）罕見的現身會場，引起議論。 （記者湯世名攝）

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