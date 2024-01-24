被修車耽誤的書畫家！陳永聰一手畫蛋黃酥一手寫春聯義賣

長期熱心公益的彰化縣順興汽車老闆陳永聰，過年前又寫春聯來義賣。（陳永聰提供）

2024/01/24 17:48

〔記者劉曉欣／彰化報導〕太有才！長期熱心公益的彰化縣順興汽車老闆陳永聰，不只成功斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，還自己動手做了巨無霸蛋黃酥模型，過年前又寫春聯來義賣。陳永聰說，他念書時曾拿過彰化縣書法第2名，用原子筆在高中書包畫畫，教官沒收後都說要收藏起來！

陳永聰近來創作力爆發，春聯揮毫義賣活動已邁入第12年，每幅義賣價300元，12年來義賣超過1萬幅，義賣金額超過400萬元，全數都捐贈彰化縣的社福團體；同時又動手做巨無霸蛋黃酥模型，把瑜珈球再加上紙漿，再用畫筆改造成蛋黃酥，看到的人都搶著打卡拍照。

陳永聰說，他從小就很喜歡畫畫，書法是跟阿公學的，但因為成績太差，考不上第一志願的彰化高商廣告科，只好進入私立高職念電工科，才會因緣際會開了修車廠。但他心中的藝術魂不滅，他連當兵，都是直接被派去畫海報。

陳永聰表示，他曾經拿過書法比賽全縣第2名，畫畫沒有正式拜師學藝，但也曾畫過媽祖來義賣，這次要畫蛋黃酥，不斷的修正，就是要讓畫筆下的酥皮看起很像才行。

陳永聰笑說，他一手寫書法、畫媽祖，一手還做蛋黃酥模型，朋友都說他是被修車耽誤的書畫家，他很開心自己從黑手又能義賣書法與畫畫，自己開心，又能幫助需要幫助的人。

彰化縣順興汽車老闆陳永聰，不只成功斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，還自己動手做了巨無霸蛋黃酥模型。（陳永聰提供）

彰化縣順興汽車老闆陳永聰，不只成功斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥，還自己動手做了巨無霸蛋黃酥模型。（陳永聰提供）

長期熱心公益的彰化縣順興汽車老闆陳永聰，成功斜槓開賣「黑手牌」蛋黃酥。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法