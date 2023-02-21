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    首頁　>　彰化縣

    彰化建縣300演唱會卡司曝光 潘越雲、殷正洋登台飆唱

    迎接彰化建縣300年，文化局安排8場藝術巡迴展演在8鄉鎮演出，時間3月4日到4月23日。（記者張聰秋攝）

    迎接彰化建縣300年，文化局安排8場藝術巡迴展演在8鄉鎮演出，時間3月4日到4月23日。（記者張聰秋攝）

    2023/02/21 15:55

    〔記者張聰秋／彰化報導〕喜歡聽懷舊民歌的人有福了！彰化縣今年建縣300年，文化局安排8場藝術展演，作為慶祝亮點，首場由民歌演唱會打頭陣，邀請能勾起4、5、6年級生青春記憶的實力派歌手登台飆唱，希望用音樂、舞蹈和藝術，擦亮彰化城的招牌。

    一系列藝術巡演從3月4日到4月23日在8個鄉鎮演出，每場巡演都不用門票，免費入場，8場當中有2場民歌演唱會，包括第1場3月4日晚上7時30分在社頭運動公園登場的演唱會，以及第7場4月3日晚上7點30分鹿港體育場的民歌演唱會。

    應邀12位民歌手名單揭曉，于台煙、王瑞瑜、南方二重唱、殷正洋、李明德、施孝榮、凃佩岑、羅吉鎮、葉佳修、王海玲、潘越雲。

    另外6場展演內容、時間、地點如下：

    第2場3月5日下午3點北斗國中禮堂，臺灣戲曲學院臺灣特技團表演

    第3場3月12日下午3點和美實驗學校禮堂，新象創作劇團《寶島思想起》

    第4場3月18日晚上7點30分溪湖鎮湖南國小，明華園戲劇總團《周公法鬥桃花女》

    第5場3月25日晚上7點30分彰化市陽明運動公園，明華園戲劇總團《蓬萊仙島漢鍾離》

    第6場3月26日下午3點二林鎮圖書館演藝廳，徐崇育& Jazz Supreme爵士樂團《大河精神》在彰化

    第8場4月23日晚上7點30分員林市圓林園，身聲劇場《希望之翼》

    2023建縣300藝術巡迴演出，8場中有2場是民歌演唱會，邀請能勾起4、5、6年級生青春記憶的實力派歌手，登台飆唱。（記者張聰秋攝）

    2023建縣300藝術巡迴演出，8場中有2場是民歌演唱會，邀請能勾起4、5、6年級生青春記憶的實力派歌手，登台飆唱。（記者張聰秋攝）

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