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    首頁　>　彰化縣

    停水2天洗澡怎麼辦？網友學游牧民族「築水草而居」

    北彰化地區明天起每週停水2天，許多民眾很關心洗澡怎麼辦？夏天沒洗澡全身「黏TT」會很難受。（記者張聰秋攝）

    北彰化地區明天起每週停水2天，許多民眾很關心洗澡怎麼辦？夏天沒洗澡全身「黏TT」會很難受。（記者張聰秋攝）

    2021/04/05 12:07

    〔記者張聰秋／彰化報導〕明天開始中部地區抗旱延長賽起跑，北彰化地區分甲、乙區輪流分區供水，每週停水2天引發網路熱議，最熱烈的就是每個人天天都會做的事，上廁所沖馬桶、洗澡問題，有網友回答得妙，建議大家改當「游牧民族」學築水草而居，哪裡有水就往哪裡去，到非停水區的摩鐵旅館洗澡兼培養情侶感情，要不就只能忍忍改擦身應急，撐到午夜恢復供水就有水可洗囉！

    不少民眾在網路社群「Dcard」、「PTT」批踢踢實業坊等平台，討論北彰化地區從4月6日起分區輪流供水；有網友直言，住家社區大樓有水塔，但是住戶太多了，鐵定撐不到2天，更不用說要拿來洗澡，更有網友說，住家透天厝原本已經有2個水塔了，最近加裝1個，3個水塔備戰。還有網友請教給建議，怎麼度過每週停水2天的乾旱日。

    最多人詢問洗澡和上廁所沖糞便和尿液的民生問題，有網友說，停水1天水塔還夠用，2天一定耗盡，住家在管線末端可能到了第3天，還是無水可用，一下停水2天真得蠻吃緊的，夏天又要勞動上班，回到家沒辦法洗個舒舒服服的熱澡，實在會要人命！

    就有網友很熱心，建議大家改變心態，學著游牧民族「築水草而居」，停水第1天跑去減壓供水的地方，找間摩鐵洗個舒服又浪漫的鴛鴦浴，另一天就撐到午夜後再洗；還有網友說，把自己當車子，洗車改擦車，洗身體改成擦身體，也有網友狂酸，「去游泳池洗澡就好了」、「水重複使用再使用，要用到即使變黑也還不能浪費，最後拿去澆花…一定要用到一滴都不剩！」

    有民眾建議2天停水期，第1天轉移陣地跑去摩鐵洗鴛鴦澡，第2天忍到午夜恢復供水再洗。（記者張聰秋攝）

    有民眾建議2天停水期，第1天轉移陣地跑去摩鐵洗鴛鴦澡，第2天忍到午夜恢復供水再洗。（記者張聰秋攝）

    網友熱議北彰化地區2天停水，民生問題怎麼解決。（圖擷取自PTT平台）

    網友熱議北彰化地區2天停水，民生問題怎麼解決。（圖擷取自PTT平台）

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