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美債殖利率攀高科技股下挫 美股收低
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美政府人權報告 關切台灣官員貪污中共影響台媒
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台美帛共推自由開放印太區域／未來將更積極強化民主、氣候變遷、海巡與網路安全等領域合作
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法國史上第一次// 17參議員提案 挺台參與國際組織
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台灣也有白松露
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2019醫院財報出爐// 林口長庚最賺錢 亞東賠最多
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助帛琉提升海事安全 我將捐贈兩艘多功能船艇
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組「紅色隊伍」白狼遭約談
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毒死美國歌手王子…中國新毒吩坦尼 高檢示警防堵
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小英會見惠恕仁 迎旅遊泡泡歷史一刻
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金融時報：拜登將放寬台美官方接觸限制
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中國附醫 醫務本業結餘居冠
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偷拍女法官隱私// 男法官被建議撤職
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醫師說法╱吩坦尼易成癮 止痛效果是嗎啡百倍
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美國務院人權報告：中國鎮壓維吾爾俄迫害異議人士
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美等14國發聲 關切世衛疫源研究過遲資料取得受阻
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《TAIPEI TIMES》 First flu death reported
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《TAIPEI TIMES》 Ministry responds to PRC incursions
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《TAIPEI TIMES》 France mulls Taiwan-friendly bill
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《TAIPEI TIMES》 Minister touts Taiwan-US-Palau ties