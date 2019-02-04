川普：派兵到委國是選項之一

2019-02-04

〔編譯劉宜庭、管淑平／綜合報導〕委內瑞拉政局持續動盪，不敵國際社會、國內民眾示威的雙重壓力夾擊，總統馬杜羅二日在已故前總統查維茲（Hugo Chavez）創立社會主義政權的二十週年集會上，鬆口表態願提議討論提前舉行國民議會（國會）選舉事宜；國會選舉原訂二○二○年舉行。分析認為，馬杜羅此舉是為尋求繼續掌權。在此同時，美國總統川普在三日播出的哥倫比亞廣播公司專訪中拒絕馬杜羅與他會面的提議，還說派兵到委內瑞拉是「選項」之一。

馬杜羅鬆口 願討論提前國會大選

在歐盟等國對馬杜羅必須舉行自由選舉的最後通牒即將到期前夕，支持反對派領袖、國會議長瓜伊多和馬杜羅的民眾，二日分別在首都卡拉卡斯發動遊行互別苗頭。揮舞委國國旗、吹號角及哨子的瓜伊多支持者，在市內五個不同地點集結，遊行到位於卡拉卡斯東區的歐盟總部。力挺馬杜羅陣營則在西區集會，數以百計的民兵、公職人員和受惠於政府各類社會計畫的民眾，開始在鬧區波利瓦大道（Avenida Bolivar）集結，表達他們對馬杜羅的支持。

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）三日推文呼籲委國軍方「追隨亞尼茲（Francisco Yanez）將軍的領導」；委國空軍戰略計畫主任亞尼茲二日公開反對馬杜羅，呼籲軍隊揭竿起義，成為第一位公開反對馬杜羅的現役高階將領。分析家指出，從查維茲以來，委國政府以內閣職位酬庸軍方高層，成為整個政權貪腐結構的一部分；軍方戀棧油水豐厚的權位，也擔心政權易主後被追究責任，因此遲不表態。

英國廣播公司（BBC）報導，傘兵出身的查維茲掌權後整肅軍方，確保高階將領支持他的左派理念，並以權位酬庸效忠他的軍官，放任他們貪瀆腐化。布魯塞爾智庫「國際危機集團（ICG）」高級分析師岡森（Phil Gunson）說，查維茲讓軍隊高層坐上內閣要職，掌控銀行和其他金融體系。

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