連署向人大諫言 251北京人士遭調查

2019-02-04

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國「維權網」指出，中國警方正在查訪甚至打壓網路上流傳的「北京人向全國人大諫言書」連署人，除了活動發起人已被帶走，不少連署者都被管區警員找上門「關切」。據瞭解，儘管該諫言書主要在於宣洩對國家政策在基層執行時「走樣」的不滿，公安機關卻無限上綱，將連署諫言書定調為「反社會主義」。

維權網二日深夜貼文指出，有二五一名北京公民與維權人士透過市政府的網路平台，連署這份致中國最高權力機關全國人民代表大會的諫言書，發起人劉敬儒在一日晚間就被帶走，迄今尚未返家。維權網除張貼諫言書全文與連署人名單等照片，還有一張手機通訊軟體對話內容截圖，其中劉敬儒疑似在被帶走前發言說，儘管公安威脅與阻止諫言書連署者，但連署人數不減反增，從二二七人增加到二五一人。

連署人之一胡秀蘭表示，已有管區警員找上門來要和她聊諫言書的事，反被她嗆自己又沒犯法只是維權，逼得員警坦承胡秀蘭此舉的確不犯法。另一名連署人李慧琴則是警方找上門時人不在家，她也理直氣壯表示自己並未犯錯，並透露已有數名相關人士被逮。

冤屈上訪 被定調「反社會主義」

據信諫言書的連署者多半為有冤屈不平的上訪（陳情）人士，例如胡秀蘭是對兒子在拆遷過程中受傷還遭刑事拘留不滿，要求法院還她公道，強調上訪問題是各級政府、各部門違法官吏造成的，而非社會或中國國家主席習近平的錯。李慧琴也說，連署人都擁護中共與社會主義「…習主席是好的，關鍵是底下的人壞」。但當局似乎並未接受連署人的效忠，公安當局已將此事定調為「反社會主義」。

該諫言書內容洋洋灑灑列有十一點，內容大多與拆遷及陳情有關，例如「尊重、保護上訪人的權利不被侵犯」，也要求公務員履行公務時應守法公開，「…必須主動公開姓名、職務，不得隱瞞。在固定地辦公，必須對此有明示牌。以利公民監督…維護社會穩定要從著重嚴懲各部門違法官吏入手」。此外，諫言書也要求司法改革，例如主張撤除與修改若干民事訴訟法條文，以及取消法院、檢察院內部「程序走完，不再理的」違法規定。

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