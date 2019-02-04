美指控中國 用留美學生當間諜

2019-02-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）二日報導，多名現任及前任美國情報官員、國會議員與專家學者透露，中國政府正在利用學生間諜竊取美國的機密資訊；中國每年約有卅五萬名學生前往美國各大專院校就讀，其中不乏利用留學生身分從事間諜活動者。

與此同時，去年九月在芝加哥被捕、被控違反外國代理人登記法（FARA）的中國公民紀超群，一日出庭時否認曾在留學期間秘密從事間諜活動，招募美國工程師與科學家成為中國情報機構的線人。本案預定本月廿六日再審，紀將面臨最高十年刑期。

紀超群二○一三年八月持F1學生簽證自北京首度來美，在伊利諾理工學院攻讀電機工程，一五年取得電機工程碩士學位。他被控在就學期間秘密向中國江蘇省國安廳情報人員，提供八名來自台灣或中國的美國歸化公民資訊，其中七人正在或曾經從事美國國防承包商相關工作。

美國情報界日前發布的《全球威脅評估》報告顯示，中國情報機關正將黑手伸入美國學術界與科學界，利用各種手段獲取新技術。美國中央情報局（CIA）前高級官員奧古斯丁（Joe Augustyn）指出，中國情報機構利用留學生擔任「跑腿間諜」或「隱藏的影響力量」。

情報官員︰問題在中國政府 而非學生

奧古斯丁表示，學生身分能在間諜活動被發現後，方便中國當局與相關事件撇清關係；CIA認定，所有在美國就學的中國學生都曾與中國情治人員談話。中國留學生雖然在美國大多從事合法活動，少有完全從事間諜工作者，但他們或多或少都必須為中國政府辦事。

去年八月，美國總統川普曾在白宮一場宴會上直言：「某個國家，『每一個』到美國留學的學生『都是間諜』」。儘管川普並未明確指出是哪個國家，但歐美媒體及出席者一致認定就是指中國。美國情報官員強調，問題出在中國政府，而非學生本身。美國國務院已考慮，對來自中國的F1簽證申請人，實施更嚴格的審查，但目前尚無具體計畫。

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