沙國打貪收尾 3.2兆充公

2019-02-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕沙烏地阿拉伯王室法院一月三十日宣布結束「肅貪行動」，期間共逮捕數百名親王、部長及富商，透過和解收回逾一○六○億美元（約三．二兆台幣）資產。這起行動是由沙國王儲穆罕默德於二○一七年十一月發起，迄今共經十五個月，但外界批評他藉此進行權力鬥爭。

法院宣稱，肅貪委員會於行動期間共傳喚三八一人，有八十七人已認罪及達成和解，繳回現金、公司、房地產及其他資產。檢察官拒絕五十六人的和解案，因為他們已遭刑事指控。另有八人拒絕和解。

華爾街日報報導，過去兩週以來，沙國當局已釋放至少十二名一直拒絕和解人士，包括億萬富豪阿穆迪（Mohammed Hussein Al-Amoudi ）、吉達億萬富豪達巴克（ Amr Dabbagh）、前麥肯錫顧問公司人員卡加（Hani Khoja）和祖海比（Sami al Zuhaibi）等人。出生於衣索比亞的阿穆迪，身家曾高達一五○億美元。知情人士揭露，卡加和祖海比遭到身體虐待。

沙國當局釋放上述人士的時機，正值政府欲吸引外資促進經濟之際。沙國一月二十八日宣布招商計畫，希望能於二○三○年前吸引逾四二六○億美元外資。

在「肅貪行動」發動後，多數被捕人士數週後即達成和解協議獲釋，但仍不清楚對他們的旅遊禁令、銀行凍結及電子監控何時解除。在打貪開始第三週，許多政經菁英曾被拘禁在利雅德的麗思卡爾頓飯店，隨後部份人士移送至監獄，有些人士據信遭到拷打。

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