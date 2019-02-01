遭全球威脅報告打臉 川普怒槓情報圈

2019-02-01

川普嗆情報界高層該回學校重學

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普一月三十日對與其見解相左的美國情報界開嗆，指控情報界高層對伊朗所構成的危險「消極又天真」，「也許應該回學校從頭學起」；川普同時也捍衛自己在處理阿富汗、北韓與伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）上的做法。國會民主黨人反批川普這種擺明與情報界對著幹的習慣「非常危險」。

雙方對伊朗、北韓、阿富汗與IS見解相左

川普透過推文批評美國情報界，直言情報界高層在評估伊朗所構成的危險上「被動又天真」與「大錯特錯」。川普說，伊朗在他就任總統時，就不斷在中東以及中東以外地區搞事；在他帶領美國退出「糟糕的」伊朗核子協議後，伊朗變得「非常」不一樣，但仍是潛在危險與衝突的淵藪，像是在上週測試火箭等，劍走偏鋒，經濟也搖搖欲墜，但也因此不敢進一步造次。川普直言「小心伊朗。也許情報界（的人）應該回學校（重新學習）」。

川普的怒火肇因於情報界提交的《全球威脅評估》報告。白宮通常會不多做評論地接受這份報告，但今年的報告駁斥川普的許多外交政策主張。例如，川普堅稱伊朗核子計畫很危險，但美國情報界深信德黑蘭當局大抵遵守其擱置核武野心的承諾；川普堅稱北韓有機會放棄核武，但情報界報告認為，北韓領導階層仍視核武對政權生存至為重要；川普宣稱「伊斯蘭國」即將玩完，美國國家情報首長寇茲卻在參議院的聽證上說，伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞仍統御大批戰士。

川普指控 恐損害大眾對情報單位信心

這並非川普首度公開質疑美國情報界，川普過去在競選總統與政權移交期間，就不接受美國情報界認定俄羅斯企圖干預美國總統大選的結論，但此番怒駁顯示雙方裂痕甚深與重新引發川普對伊朗核協議的厭惡。一名不具名官員說，川普討厭該協議只因它是在前朝歐巴馬政府達成的，川普攻擊情報界的目的，與其說是要駁斥情報界威脅結論的實質內容，不如說是更想損害大眾對情報單位做為中立的資訊供應者的信心。

雖然政界不乏為川普辯護者，如川普前首席策士巴農就批評情報單位大錯特錯，前國家安全會議幕僚長弗萊茨甚至在福斯電視台的節目上，公開要求川普開除寇茲。但參議院情報委員副主席、民主黨參議員華納說，川普駁斥情報高層的建議「非常危險…總統有損害情報界威信以配合其另類事實的危險習慣」。民主黨參院領袖舒默則致函寇茲，敦請他好好「教育」總統，讓川普知道什麼叫「原始情報與事實」，並抨擊川普的做法損害民眾對情報單位的信心。

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