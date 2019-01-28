列宮鬥劇5大罪狀 中國全封殺

2019-01-28

〔國際新聞中心／綜合報導〕《延禧攻略》、《如懿傳》等中國宮廷鬥爭劇去年熱播，創下驚人收視，再掀一波宮鬥劇熱潮，如今卻成為最新整肅目標！中國共產黨北京市委員會機關報《北京日報》日前列舉宮鬥劇「五大罪狀」，包括各種爾虞我詐、勾心鬥角情節，與社會主義相牴觸等，據傳中國各大電視台已於二十六日起全面停播，並禁播所有宮鬥劇。

《北京日報》官方微博發表的評論聲稱，宮鬥劇大行其道，「確實起到豐富大眾文化娛樂生活的作用，但是其產生的負面影響也不容忽視。」第一個負面影響就是「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」，「許多人似乎都以能沾上點兒皇氣為榮」；第二是「精心演繹宮鬥情節，惡化當下社交生態」，「與中國當前提倡的社會主義核心價值觀格格不入，南轅北轍，危害不淺。」

第三個負面影響是「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」，超過了對新中國開國元勛、英雄模範及優秀共產黨員的宣傳」；第四是「宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德」，「不乏對宮中奢靡之風和錦衣玉食、聲色犬馬的展示，與我們現在所提倡的艱苦奮鬥，克勤克儉的優良傳統相差甚遠。」

最後一個負面影響，則是「片面追逐商業利益，弱化正面精神引導」，「看不到多少具有積極意義的文化，節目的商業炒作是成功的，文化建設卻不盡如人意。」

據稱《如懿傳》二十六日已全面叫停，全中國所有衛視近期任何時段都不能再播放。山東衛視在晚間播放的《延禧攻略》，尚未播完就被腰斬停播，浙江衛視的《延禧攻略》也被換成綜藝節目。至於《盛唐攻略》、《大明皇妃孫若微傳》等新劇，恐怕更是播放無期。

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