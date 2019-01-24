反香港國歌法示威 被嗆槍斃你

2019-01-24

侵蝕自由 重一國更甚兩制

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港政府廿三日將「國歌條例草案」送交立法會審議，內容包括侮辱中國國歌者最高可處三年徒刑及罰款五萬港幣，泛民主派政黨和組織，以及支持立法的親中派團體，在立法會內外同場示威，雙方數度對罵，「保衛」成員甚至高分貝向泛民群眾嗆聲「槍斃你」！《經濟學人》（The Economist）指出，中國逐步侵蝕香港的自由，印證北京當局重視「一國」更甚於「兩制」，「統一」對台灣人愈沒有吸引力；「香港的國歌法，是對台灣未來可能發生之事的警告」。

在立法會內，多位泛民派議員在條例草案首讀前高呼「反對國歌法，捍衛表達自由」口號，遭立法會主席梁君彥警告，若不停止將予以驅逐。泛民派在立法會並無足夠票數阻止國歌條例，港府預計幾個月內就會正式頒布立法。公民黨、民主黨、工黨、香港眾志、香港音樂導師工會等政黨及團體成員，也在立法會外抗議，高呼「人民大於國家，人權高於政權」等口號，並拿出政制及內地事務局局長聶德權肖像，諷刺聶為「無耳局長」，不願傾聽民意。

泛民抗議 親中人士辱畜生

同時，親中團體「保衛香港運動」成員也在立法會外呼籲儘快完成立法，並利用擴音器向泛民群眾叫罵「 畜生」、「槍斃你」，激化雙方對峙情緒。民陣副召集人陳皓桓質問「香港保衛」成員，「你們自稱愛國，那國歌第一句是什麼？」對方回嗆︰「你們都是一群漢奸走狗！」眾志秘書長黃之鋒也遭對方罵︰「中國人都不認！走狗！」

中國全國人民代表大會常委會二○一七年底將國歌法列入香港「基本法」附件三，由港府負責本地立法、實施。草案明訂公開、刻意不尊重國歌者，可處三年徒刑及最高五萬港幣罰款，中小學也必須教授國歌法，奏唱國歌場合包括特首、法官和議員等公職人員宣誓儀式。

這次是國歌法 下次會是？

公民黨主席梁家傑、民主黨議員許智峯批評，草案對不尊重國歌的定義模糊，製造白色恐怖，且調查起訴期限長達兩年半，是政治打壓。眾志批評國歌法箝制表達意見的權利，讓香港成為人人都得向政權表忠的城市，等同鼓勵思想警察，要求港府撤回草案。三十六歲的香港中學教師賽門‧孔（Simon Hung）表示，「若我們讓政府通過法律指示教師教些什麼，這次是國歌法，下次或許會是別的。」音樂導師工會擔心，彈錯音會不會誤觸法網？師生會不會互相告發？

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