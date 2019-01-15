中國報復華為案？ 加籍毒販改判死

2019-01-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕加拿大去年底逮捕中國電信設備巨擘「華為」財務長孟晚舟後，迄今與北京關係仍處於冰點。遼寧省大連市中級法院十四日開庭，重審加國公民羅伯特‧謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品案，從有期徒刑改判為死刑定讞，並沒收個人全部財產，疑似對加國採取報復行動。

加拿大總理表達極度關切

加拿大總理杜魯道對此召開記者會表示，中國選擇對本案作出「蠻橫的」死刑判決，加國政府「極表關切」，並呼籲國際友邦聲援。加中關係恐將再掀波瀾。

謝倫伯格被控於二○一四年走私兩百二十二公斤「冰毒」（methamphetamine，又稱甲基安非他命），從廣東、大連透過海路運至澳洲。法院一審原判他十五年徒刑並驅逐出境，但他不服提出上訴。去年十二月初孟晚舟案後，檢方於該月底對他提出新指控，法院二審認為罪責太輕，發回重審。

三十六歲的謝倫伯格，十四日身穿灰白色上衣、黑色褲子，戴手銬出庭，四名加國駐中國大使館人員到庭旁聽。檢方指控，謝倫伯格參與「有組織的販毒活動」且為主嫌，但他辯稱自己在案發時只是遊客，係遭罪犯陷害。法院最後認定，謝倫伯格的行為構成走私毒品罪，按照中國刑法相關規定，判處死刑及沒收財產。二○○九年及一○年，中國也曾分別對走私毒品的英國人夏克（Akmal Shaikh）及日本人赤野光信執行死刑。

此前，謝倫伯格上訴案並未引起媒體注意，但在孟晚舟案後，中國官方媒體罕見地報導此案，公開審判外國人亦屬罕見。許多分析家早已預測，謝倫伯格會被重判或判死。

自孟晚舟案以來，中國已逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）及英文女教師麥克弗（Sarah McIver），其中麥克弗已獲釋。中國外交部堅稱此類行動並非報復，但杜魯道十二日公開指控中國侵犯康明凱的外交豁免權。中國外交部發言人華春瑩十四日對此反駁，康明凱並非現任外交官，且持商務簽證入境，不具備「維也納外交關係公約」規定的豁免權，並暗批杜魯道應認真學習和研究維也納公約及國際法，「不要似是而非、貽笑大方」。

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