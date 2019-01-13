鎮壓新疆犯眾怒 中國急著洗白

2019-01-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國加大安全監控新疆的力道，導致多達一百萬維吾爾族與其他穆斯林被關入再教育營接受政治教化，此等鎮壓招致國際社會譴責，指控北京當局違反人權。華爾街日報十一日報導，中國正加強透過外交與公關手段，反制及避免其鎮壓與同化新疆的政策遭到國際社會的抗議批評。

隨著外界日益關注新疆情勢，北京當局開始透過宣傳與外交壓力進行危機控管。先是過去數月來否認有大規模教育營存在的中國官員，改口稱這些教育營是有助於遏止極端主義擴散的職校，積極為北京當局的新疆政策辯護。外交方面，中國官員過去數週來敦促外國政府勿在聯合國人權理事會上批評中國的新疆政策。

去年十二月，中國外交官向三個曾在聯合國批評過北京的國家提出抗議，以及在其他歐洲國家首都利用非正式對話避免日後再遭批評，此等行為被外交官形容是先發制人，施壓外國政府不會要求人權理事會就新疆問題舉行特別會議。

此外，中國一方面打著理解與合作的名義，精心安排許多來自友中、穆斯林人口占大多數、甚至本身人權紀錄欠佳之特定國家的外交官與記者造訪新疆，如俄羅斯、哈薩克、印度、巴基斯坦、阿富汗、印尼、馬來西亞、泰國與科威特；另一方面卻拒絕西方國家的類似參訪要求，包括以加拿大為首的十八名西方國家駐北京大使、聯合國人權專員巴舍萊與德國人權專員考夫勒。一名外交官表示，對他們而言，這種刻意安排的參訪，「所激發的疑問反而多於解答」。

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