梅伊版脫歐方案關鍵時刻 英國會辯論5天

2019-01-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國下議院自九日起，就現有的「脫歐協議」草案，展開五天的辯論，並預計十五日進行表決。然而，英國首相梅伊八日已慘遭「羞辱」，成為近四十多年來首名輸掉政府財政法案表決的首相；工黨與部分保守黨議員八日聯手，以些微差距通過一項在野勢力提出的財政修正案，該法案旨在限縮保守黨政府為「無協議」硬脫歐進行支出準備的權力。

下議院八日通過的財政修正案，明訂除非經國會授權，否則財政部不能擅自修改稅法以因應「無協議」脫歐，表決結果為三○三票支持、二九六票反對。工黨黨魁柯賓指出，該次表決是避免英國邁向「無協議」硬脫歐的重要一步，也顯示無協議硬脫歐的支持者並非多數。當局則指責此舉「不負責任」、企圖「阻撓」脫歐準備工作，聲稱「該項修正案不會阻礙政府徵稅」。

隨著三月二十九日「脫歐日」逐漸逼近，梅伊提出的脫歐協議草案雖已獲得英國內閣、歐洲理事會的政治背書，但仍需經過國會表決通過，並送交歐洲議會背書，脫歐協議才能正式生效，否則英國很可能在脫歐日自動「無協議」硬脫歐。梅伊上月十日為了避免協議在國會闖關失敗，曾無預警宣布延後表決時程。然而，國會至今對該協議仍處於搖擺不定的狀態。

梅伊此前透過多家媒體，積極促請國會通過脫歐協議，還揚言若現有版本的協議遭否決，將使英國步入「未知之域」。不過，梅伊沒有透露政府被退回協議後可能採取的因應方案，未證實是否將推動國會就脫歐協議進行多次表決，也沒有表態政府是否支持「無協議」硬脫歐。梅伊告訴內閣，脫歐協議十五日若遭否決，她將迅速發表聲明回應。梅伊九日也重申，英國三月二十九日脫歐的日期不變。

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