日研究：服用刺激釋放組織胺藥物 有助記憶力

2019-01-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本研究人員八日發表報告指出，實驗顯示，刺激大腦分泌組織胺以治療眩暈的藥物有助於長期記憶，對記憶力不好的人效果尤其明顯，這項發現或許可促進研發出新藥治療如阿茲海默症的認知障礙。

東京大學藥學部教授池谷裕二（Yuji Ikegaya）率領的這項研究，給三十八名年紀二十至四十歲的男女看一百二十八張日常生活物品的圖像，七天、九天後各做一次測試，要受試者從三十二張先前展示過、以及六十四張新圖像中指認出看過的。第一次測試前三十分鐘，一半的受試者服用甲磺酸倍他司汀（Betahistine mesylate），劑量是治療眩暈所用正常劑量的七倍，以確保藥物能通過腦血管屏障，提高腦內組織胺；另一半服用安慰劑。

組織胺與人體發炎機制有關，也是神經訊息傳導物質，據信能強化大腦與記憶有關的區域—嗅緣皮質（Perirhinal Cortex）的神經訊號；長期記憶是指對四十八小時以前事物的記憶。

測試顯示，服用藥物的受試者回答正確的比率為四十六％，比對照組的答對率高三個百分點。不過，接下來的測試顯示，此藥物對於恢復記憶的效果，依受試者原本的記憶力好壞而有顯著差異。對照組中測試成績最差的人，在服用眩暈藥後，正確認出看過影像的比率從原本的二十八％提高到五十五％，但是成績最高的一群服藥後，答對率反而從六十一％降低到約三十九％。

研究人員分析發現，大腦的神經細胞都因為組織胺的釋放而啟動，因而提高喚起記憶的敏感度；然而，對於記憶力原本就好的人來說，額外增加的組織胺或許帶來太多「噪音」，過多的神經訊號反而阻礙記憶。

這份八日在美國「生物精神病學」（Biological Psychiatry）期刊電子版發表的報告認為，組織胺是「對於治療認知功能失調的一個前景可期標的」。參與研究的北海道大學藥學研究院講師野村洋（Hiroshi Nomura）說，「這是重要的成果，可能在記憶機制上帶來突破性的發現」。不過，研究人員也強調，用這種方式改善長期記憶的效果要看藥物劑量、記憶難度以及每個人流失記憶的程度而定，恢復長期記憶也不一定是好事，池谷裕二說，「這種藥物的使用上還有不確定性，而且，人們也可能因此喚起過去不好的記憶」，不應自行判斷服藥。

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