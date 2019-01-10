警訊！中國果蝠體內發現類伊波拉病毒

2019-01-10

〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際權威學術期刊《自然》旗下《自然‧微生物學》（Nature Microbiology）期刊七日出版的最新論文指出，可導致人類嚴重出血熱且至今無藥可醫的絲狀病毒，除了馬堡病毒及近年令人聞之色變的伊波拉病毒，同科近親已在中國雲南省最南端勐臘縣果蝠身上現蹤。「勐臘病毒」與前兩者的演化及功能呈現密切相關，在人類、猴子、狗、地鼠、蝙蝠間恐有跨物種傳播風險，專家正進行感染測試，以利於未來可能大規模爆發疫情之前，取得預防與管制先機。

恐跨物種傳染給人類

伊波拉疫情一九七六年自非洲首次爆發，由於該病毒與非洲果蝠的分布範圍重疊，後者被視為可能的天然宿主。與一九六七年於德國初現蹤的馬堡病毒相同，伊波拉病毒先黏附到宿主細胞膜表面，再透過細胞內吞作用，進入細胞內部；一旦伊波拉病毒表面醣蛋白與尼曼—匹克蛋白C1（NPC1）受體結合，即正式開通感染之路。

杜克—新加坡國立大學醫學院新興傳染病計畫主持人王林發，與中國科學家合力發現，「勐臘病毒」基因編碼中的核苷酸序列，和上述兩病毒存在三十二至五十四％一致性；其醣蛋白的胺基酸序列雖僅有二十二至卅九％相同，但前導序列和尾隨序列與它們無異，也一樣具有病毒複製能力。

王林發說，確認絲狀病毒遺傳多樣性及地理分布，對風險評估與疾病預防很重要。而分析結果說明該三種絲狀病毒近親關係，有待為演化介於馬堡病毒及伊波拉病毒間的「勐臘病毒」建立專屬生物分類。

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