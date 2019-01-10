強化美日安保 日砸46億買無人島

2019-01-10

馬毛島 將做為F-35B起降訓練地點

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本媒體九日報導，日本政府打算斥資一六○億圓（約四十五．八億台幣）購買鹿兒島縣的無人島馬毛島，做為美軍航空母艦陸地起降訓練（FCLP）的轉移地點，最快今年四月前與持有土地的開發公司展開最後協商。為強化西南離島防禦以對抗中國威脅，未來也可能做為日本航空自衛隊在「有事」之際分散部署的據點。

擬列空自分散部署據點

目前部署於神奈川縣橫須賀港的美軍航母「雷根號」，出港執行任務時，F/A-18戰鬥攻擊機等艦載機會在陸地進行起降訓練。此前美軍FCLP作業是在該縣厚木基地實施，但因噪音問題引起居民抗議，一九九一年移轉至小笠原群島的硫磺島進行。然而，由於硫磺島距離厚木基地超過一千公里，美方一直要求日本尋找距離較近的地點。

強化西南離島防禦 對抗中國

二○一一年，日美兩國政府選定馬毛島做為候選地點，配合美軍艦載機於去年三月從厚木基地轉移到山口縣岩國基地，馬毛島距離岩國基地僅約四百公里，日本購島態度也轉為積極。 馬毛島位於種子島西側約十二公里處，面積約八平方公里，目前由東京一家土地開發公司持有，島上建有十字型的兩條跑道。共同社報導，土地所有者起初開價四百億圓，談判一度膠著，但該公司去年被判決破產，日政府購買難度相對降低。

報導指出，防衛省在二○一九年度預算中編列約六億圓，做為馬毛島環境調查費。日本政府發言人、官房長官菅義偉在九日記者會表示，為充實西南地區的防禦體制，正在整備自衛隊設施，政府正在檢討將馬毛島列為航母艦載機訓練候選地點。

由於美軍FCLP任務一年僅約兩週時間，因此日本政府擬定日、美軍活用方案，打算將馬毛島做為日本航空自衛隊在有事之際分散部署的據點。尤其日本已確定將直升機護衛艦「出雲號」改裝為航母，未來採購的美製F-35B戰機可能部署在宮崎縣的新田原基地，馬毛島將可能做為F-35B起降訓練地點。

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