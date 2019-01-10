通俄門升溫》川普競選大將 認了給俄羅斯民調資料

2019-01-10

〔編譯張沛元／綜合八日外電報導〕美國總統川普二○一六年競選總統期間競選團隊全國主任曼納福特的律師在一份法庭答辯文件中，竟意外曝光曼納福特曾在大選期間，與一名被指控和俄羅斯情治單位有關的俄國幕僚，分享競選民調數據，為迄今川普競選團隊可能企圖與俄羅斯串謀影響美國總統大選的最清楚證據。檢方還指控曼納福特在此事上對檢方說謊，以及曼納福特曾於競選期間與該名俄羅斯人論及烏克蘭和平計畫。

這是與帶領通俄門調查的特檢穆勒辦公室合作的檢察官，首度指控川普競選幕僚與其俄方聯絡人分享選舉相關資訊。儘管法庭文件中並未說明這些被分享的民調資訊是否為公開訊息，或被拿來做何處置，仍提高俄羅斯可能使用競選內部資訊助川普影響大選的可能性，而檢方指控可能是通俄門調查重要證據。但這些被分享的民調數據來自何處，包括是否來自川普競選陣營，目前還不清楚。

被指涉從曼納福特處取得民調數據的俄羅斯人士，二○○五年起便任職於曼納福特顧問公司的俄公民克里姆尼克（Konstantin Kilimnik）。克里姆尼克被聯邦調查局（FBI）認為與俄國情治單位有關聯，且已被控協助曼納福特干預穆勒的通俄門調查，據信目前人在莫斯科。

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