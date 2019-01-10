川普再倡邊境築牆「解決非法移民危機」

2019-01-10

發表首次全國電視演說

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普八日晚間發表上任後首次黃金時段全國演說，力促民主黨國會議員通過撥款用於興建美墨邊境圍牆。川普雖未宣布全國緊急狀態以動用國防經費興建圍牆，但態度更堅定，指築牆是為了解決非法移民造成的「危機」，批評民主黨不願撥款，是造成政府至今還停擺的唯一原因。紐約時報認為，川普這場演說反而激化興建邊境圍牆的角力戰。

在聯邦政府部分部門停擺已達十八天之際，川普首次在白宮橢圓形辦公室發表演說，直指美墨邊境毒品走私及衍生的毒品危害和暴力犯罪，已成為「人道危機」、「心靈危機」，並將此歸咎於非法移民；也企圖動之以情，表示與數十個家人因非法移民犯罪而喪命的家庭見過面，「還要流多少美國人的血，國會才要盡它的職責？」

川普指出，興建圍牆「是執法部門專業人員提出的」，而非政治支票；還說他提議採用鋼鐵、而非混凝土牆，也是應民主黨要求所做妥協。至於五十七億美元築牆經費，川普說「很快就會回本」，因非法毒品讓美國一年付出逾五千億美元代價，且美墨新貿易協議也會間接負擔費用。

民主黨斥川普「煽動恐懼」

川普批評，政府至今還停擺的唯一原因，「就是民主黨人不願撥款用於邊境安全」；「僵局可以在一場四十五分鐘的會議解決」，他再邀請國會領袖九日赴白宮商談，希望大家為了國安能超越黨派。

民主黨立即由聯邦眾議院議長裴洛西和參議院少數黨領袖舒默召開電視直播談話回應，批評川普的演說充滿「不實訊息、甚至是惡意」，民主黨在國會開議第一天就通過法案撥款加強邊境安全、恢復政府運作，但遭總統拒絕；川普沒爭取到墨西哥出錢，也無法說服國會和人民支付費用，就以政府關門為要脅，「我們不是靠耍小孩脾氣治國」；「這位總統利用橢圓形辦公室捏造一場危機、煽動恐懼，轉移對其政府亂象的注意力」。

CNN：無助化解政府關門僵局

紐約時報指出，川普的演說充斥許多誤導之論：近二十年來美墨邊境越境人數下降，海洛因大多是透過合法入境口岸走私進入美國，國務院近期報告也指出，「沒有可靠證據」顯示恐怖份子利用美墨邊境潛入美國。美聯社報導，數份研究早已顯示，移民犯罪率比土生土長的美國人還低。

美國有線電視新聞網（CNN）也認為，川普演說無助於化解僵局。曾任兩黨總統策士的葛根說，「這是倉促而就的演說」，「我不認為他說服了民眾」。消息人士透露，川普演說前與媒體的不公開午餐會上，直言發表演說及十日親赴德州視察邊境，都是被幕僚說服所為，而非他本意，「這不會帶來絲毫改變，但我還是要這麼做」。

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