港國歌法草案 明訂議員宣誓須唱國歌

2019-01-10

並延長檢控時限至2年

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港特區行政會議八日通過醞釀多時的「國歌條例草案」，預定二十三日提交立法會審議，內容包括任何人公開、故意竄改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌均屬違法，最高可監禁三年、罰款五萬港幣（約二十萬台幣），且檢控期限將由現行法例規定的半年，延長至事發兩年內。草案還明列九種必須奏唱國歌的場合，包括立法會議員宣誓儀式及大型體育賽事等。此外，國歌也將納入中小學教育，教導學生唱國歌、相關禮儀及國歌的歷史和精神。

辱國歌者 可重囚3年罰20萬

針對「國歌條例草案」新增立法會議員宣誓就任時須奏唱國歌，以及延長檢控時限至兩年，泛民主派人士批評，此舉根本就是「寧願錯殺，不能放過」。立法會議員楊岳橋和毛孟靜質疑，此舉可能成為剝奪立法會議員議席的法源，不排除提出修正案，刪除不合理條文。

23日提交立法會 泛民派憂失議席

政制及內地事務局聲稱，侮辱國歌罪行可能涉及大批身分不明的肇事者，例如在足球賽中噓國歌，或涉及網路和社群媒體，警方就某些個案的調查未必能在六個月時限內完成，因此草案延長檢控時限至警務處長發現或知悉有關罪行的日期之後一年，或觸犯有關罪行日期之後的兩年內。至於最具爭議的立法會議員宣誓儀式，候任議員奏唱國歌的表現是否合格，則將交由監誓人按現行法例決定。

香港媒體報導，由於「國歌條例草案」條文少、內容明確，應該不會再舉行公聽會，審議時間應該也會比「一地兩檢」快，可望於暑假休會前三讀通過。

全球民主指數 港跌至73名

在此同時，「經濟學人資訊社」（EIU）公布二○一八年民主指數，針對「選舉過程及多元化」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」等五個範疇評分，指出全世界最民主的國家是挪威，「一國兩制」已實施二十一年的香港，排名由去年的第七十一位下跌至第七十三位，與西非國家塞內加爾（Senegal）並列。台灣則從去年的第三十三名上升至第三十二名。

EIU調查全球一六七個國家及地區的民主程度，滿分為十分。香港排名下跌的原因，包括去年港府禁止主張自決的「香港民族黨」運作，在「選舉過程及多元化」失分嚴重也是主因之一。中國雖由去年的第一三九位升至第一三○位，但EIU指出，其排名上升只是反映其他國家的民主日益惡化，尤其是在拉丁美洲和東歐。

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