總統國外養病 西非加彭驚傳政變

2019-01-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕非洲加彭共和國（Gabonese Republic）七日上午驚傳軍事政變，首都自由市街頭槍聲大作，並有軍用車輛開上大街；數名自稱為加彭國防安全軍愛國青年運動（MPJFDS）成員的武裝份子，擅闖國家廣播電台，號召人民「起義」推翻目前正在摩洛哥養病的總統阿里．彭戈（Ali Bongo）。五十九歲的阿里．彭戈去年十月在沙烏地阿拉伯病倒後，至今仍未返國；而彭戈家族已手握國家大權逾半世紀。

政變發生後數小時，加彭政府發言人馬潘國（Guy-Bertrand Mapangou）對外證實，當局已逮捕四名參與行動的士兵，另有一人在逃，「情況都在掌控之中」，政府軍已進駐自由市維護社會秩序；與此同時，馬潘國還譏笑自稱「加彭國防安全軍愛國青年運動」的行為「根本就是個笑話」。路透報導，目擊民眾指出約有三百人聚集在國家廣播電台周遭，聲援發動政變者，並與政府軍爆發衝突。

發動該次政變的主謀自稱加彭共和衛隊的歐比安（Kelly Ondo Obiang）中尉，他透過國家廣播電台指責阿里．彭戈在摩洛哥發表元旦演說的行為「喪權辱國」，並質疑中風的總統已經無法繼續履行職責，號召民眾藉由占領街頭、機場等公共空間「拯救加彭」，還矢言「恢復民主」。阿里．彭戈自二○○九年起接任父親歐瑪爾．彭戈（Omar Bongo）的總統職位；而歐瑪爾．彭戈自一九六七年起擔任加彭總統，任期直到○九年逝世為止。

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