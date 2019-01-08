回國會被殺… 沙國女自囚曼谷機場

2019-01-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕一名十八歲的沙烏地阿拉伯少女六日抵達泰國後，以「回國後會被家人殺掉」為由規避泰國當局遣返，將自己反鎖在曼谷機場的過境旅館房間裡，還直播以家具擋住房間入口的情況，引發國際關注。泰國移民局局長蘇拉切（Surachate Hakparn）七日證實，他與聯合國難民署（UNHCR）代表將會見該名自稱奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）的少女，評估相關庇護需求，釐清奎農未來傾向留在泰國或前往澳洲。

奎農積極透過「推特」直播、法新社等媒體，訴說自己的遭遇，並號召曼谷機場內的旅客，前往過境旅館房間周邊聲援她。奎農指控家人凌虐她的身心，聲稱自己是在與家人同遊科威特期間趁機逃跑，原本計畫前往澳洲尋求庇護，抵達曼谷機場時卻面臨沙國外交人員的圍堵，護照也被沒收。

奎農說，自己曾因剪短頭髮被家人軟禁六個月，「我保證回國後會被他們殺掉」。她堅稱，在獲准申請庇護前，絕不離開旅館房間。不過，沙國駐曼谷大使館否認沒收奎農的護照，也否認曾派員前往機場「迎接」奎農，並表示奎農的父親已向館方尋求協助，希望「帶回」女兒。

泰國當局稍早前聲稱，泰方主動聯繫沙國大使館，由於奎農缺乏返程機票、現金等相關入境準備，遭拒絕入境；泰方原本預定七日上午將奎農送往她家人所在的科威特，泰國法院七日也駁回人權律師伯格曼為奎農申請的遣返禁令。

沙國惡劣的人權紀錄（尤其是針對女性）長久為國際社會詬病；在沙國異議記者哈紹吉去年遇害後，類似事件極易引發聯想，並遭到放大檢視。人權組織指出，沙國女性舉凡婚姻、旅遊、工作、就醫等決定，都需要獲得男性監護人同意，在法律上相當弱勢。若奎農被遣返沙國，很可能因為「違抗監護人」等罪名遭到監禁，也可能因違反伊斯蘭教教義、向國際社會尋求支持等行為，被指控犯下「傷害國家聲譽」等罪。

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