撤軍敘國 美改口會確保庫德族安全

2019-01-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普去年底宣布自敘利亞撤軍，引發盟國批評及國防部高層官員相繼請辭。國家安全顧問波頓六日修正前述決定，改口稱美軍將繼續留在敘國，撤軍前提是伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」餘黨被徹底擊潰，以及美國盟友庫德族戰士受到保護。

波頓造訪以色列時告訴記者，美軍撤離敘利亞沒有時間表，但並非沒有限制的承諾；美方希望敘國庫德族獲得保護，免於土耳其的攻擊。土國不應在未與華府協調或同意下採取軍事行動；美方已要求庫德族堅守本位，不向俄羅斯及敘國總統阿塞德等勢力尋求保護。

波頓會晤以色列總理納坦雅胡等官員，外界視為美國安撫盟友之舉。去年十二月，川普宣稱已擊敗IS，將於三十天內從敘國撤軍時，以國等盟友擔心伊朗趁機坐大，美國國防部馬提斯等官員也陸續請辭。

波頓預定八日和美國參謀首長聯席會議主席鄧福德，與土耳其總統艾多根會晤，要求保證庫德族安全。美國新任對抗IS聯盟暨敘利亞問題特使傑福瑞（Jim Jeffrey）近日也將造訪敘國，再向庫德族保證不會被美國拋棄。另外，美國國務卿龐皮歐也訂於本週前往中東，向阿拉伯國家再度保證，美國不會因為IS或伊朗背棄盟友。

土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）則駁斥，土國鎖定庫德族攻擊的說法乃「不合理」指控，土國是基於國家安全打擊恐怖主義，以庫德工人黨（PKK）為目標。

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