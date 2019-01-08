美艦自由航行西沙群島 中嗆警告驅離

2019-01-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國和中國開始就貿易戰休兵九十天以來，展開第一回合面對面磋商的同時，美國太平洋艦隊發言人麥克瑪（Rachel McMarr）七日證實，美國海軍「伯克級」飛彈驅逐艦「麥康貝爾號（USS McCampbell）」七日駛入西沙群島十二海里（約二十二公里）範圍內，執行自由航行任務（FONOP），「挑戰（中國）過度的海事（權利）聲索」，「按照國際法規定，保持（南海）航道暢通」。這是美軍二○一九年伊始，首次在南海執行FON行動。

新一輪貿易談判正要展開

對此，中國外交部發言人陸慷聲稱，該艦「擅入」西沙，中方隨即予以警告驅離。至於此舉是否會對美、中七日起展開的新一輪貿易談判有所影響，他答稱：「雙方都有責任為此營造必要的良好氛圍。」

麥克瑪聲明，美艦進入西沙中的樹島（Tree Island，中方稱趙述島）、林肯島（Lincoln Island，中方稱東島）和伍迪島（Woody Island，中方稱永興島）十二海里內。她強調，七日的行動與任何國家無關，亦無意藉此做出政治聲明。永興島為西沙最大島，也是中國海南省三沙市市政府所在地。

中國一九七四年從越南手中奪取西沙，但越南和台灣仍聲索西沙主權。根據衛星照片及美國官員說法，北京當局已強化西沙若干軍事前哨基地，其中至少一處基地部署戰機。美國則以在南海加強巡邏為回應，經常採取軍艦駛近中國新構築的人工島礁的作法，並鼓勵盟邦在南海執行FON。

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