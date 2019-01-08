韓空污來自中國 首爾市長提證據

2019-01-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕被視為南韓下屆總統熱門人選之一的首爾市長朴元淳，七日受訪時以科學根據直指，首爾地區的細懸浮微粒（PM2.5），「五十％至六十％以上」來自中國，反駁中國生態環境部發言人劉友賓去年十二月聲稱「首爾市的（空氣）污染物，主要來源是本地排放」說詞。

朴元淳在南韓媒體「文化放送（MBC）」廣播節目的電話訪問中表示，根據首爾市資助的「首爾研究院」和隸屬南韓環境部的各專門機關分析，首爾的PM2.5有五十％至六十％以上受中國影響。但他也強調，並非企圖藉由空污議題引發爭議，重要的是中、韓各城市合作減少PM2.5，合作謀求對策。此事應由環境專家或從科學觀點來處理；首爾已和北京共同研究，建立東北亞合作機制，致力於降低PM2.5濃度。

劉友賓則聲稱，首爾的空氣污染物主要源自當地，「根據報導，南韓專家也提出類似的研究結果」。他還說，「根據公開監測資料」，近年來中國空氣品質「大幅改善」，首爾PM2.5濃度則略有上升，引發爭議。對此，南韓駐中國大使館消息人士指出，中國生態環境部採用的數據具高度選擇性，只引述支持中方主張的資料。更多研究數據顯示，來自中國的粉塵造成南韓嚴重污染。

MBC七日還披露，隨著PM2.5濃度愈來愈高，南韓肺炎、慢性阻塞性肺病（簡稱肺阻病）、缺血性心臟病（冠狀動脈心臟病）及心臟衰竭等四種疾病的患者也變多。在PM2.5污染嚴重的日子，肺炎患者會增加十一％，肺阻病增加九％，心臟相關疾病的患者則平均增加三％到七％。

朴元淳和南韓總統文在寅同屬執政黨「共同民主黨」，二○一一年首度當選首爾市長，一四及一八年成功連任。MBC最新民調顯示，在下屆（二二年）總統大選可能候選人的看好度中，朴元淳暫居第四，僅次於據傳曾被南韓前總統盧武鉉視為接班人的前國會議員柳時敏、前總理黃教安和現任總理李洛淵。

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