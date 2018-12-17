專家︰瑞典有機農耕方式 恐增碳排量

2018-12-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕瑞典查爾姆斯理工大學（Chalmers University of Technology）研究團隊日前發表在《自然》期刊的最新研究顯示，相較於傳統農業，瑞典有機農業的種植模式會佔用更多土地，導致更多森林被砍伐，間接增加碳排放量；看似對環境更加友善的有機農業，其實更容易造成氣候問題惡化。不過，團隊也指出，該研究僅關注當地數種作物，並不代表有機農業全部都會對氣候產生負面影響。

不同於此前的主流研究方法，這項研究更著重於土地利用與碳排放量之間的關聯性。研究團隊提出一項稱為「碳機會成本」（carbon opportunity cost）的評量標準，衡量各式農產品的碳足跡，結果顯示有機豌豆相較於傳統豌豆，對氣候多出五十％負面影響；有機冬麥相較於傳統冬麥，對氣候多出七十％負面影響。此外，生產豬肉、雞肉、魚肉、雞蛋對環境的負面影響，遠小於生產牛肉、羊肉。

不等同有機農業都有負面影響

研究報告主要作者沃森尼雅斯（Stefan Wirsenius）指出，由於有機農業不使用化學合成藥劑，單位產量遠比傳統農業還少，因此需要更多土地種植；而為了獲得更多耕地，會有更多林地被開墾，導致總體二氧化碳排放量增加。土地利用對氣候變遷的影響相當深遠，但過去的研究經常忽略掉這些影響。

研究團隊也指出，有機農業不使用化學合成農藥、化學合成肥料，可大幅降低對土壤與水資源的污染，有效保護野生動植物，「與傳統生產模式相比，有機生產模式具有許多優點…，但是單就氣候問題而言，有機模式是比傳統模式更糟糕的選擇。我們建議政府在推廣有機農業時，應更加審慎地思考與評估」。

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