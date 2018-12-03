中國流入菲律賓資金 幾乎都投資賭博業

2018-12-03

〔編譯魏國金／綜合報導〕二○一六年十月訪問中國的菲律賓總統杜特蒂，風光帶回價值兩百四十億美元的對外直接投資（ＦＤＩ）及政府開發援助（ＯＤＡ）。網路雜誌「外交家」（The Diplomat）依據菲國央行的資料報導，至今年三月，中國流入菲國的ＦＤＩ僅約十．四億美元，且幾乎全數投資於離岸博弈產業。據報導，菲國獨特的經濟結構是中國ＦＤＩ幾乎單一挹注博弈業的原因，而該現象恐對菲國的長期就業、房價與社會造成負面效應。

報導說，菲國政府未能吸引可觀的ＦＤＩ投注製造業，以及其他放眼外銷市場的產業，原因在於歷屆菲國政府未能打造強健的製造業，或充分投資天然資源產業，進而發展出口經濟的競爭力。而菲國的「國有與控制企業」（ＧＯＣＣ）不僅沒有帶動經濟成長，反而年年虧損，必須以公帑紓困，人事則充斥政治任命。

對菲國就業、房價造成負面影響

菲國ＧＯＣＣ的積弱不振以及「尋租」（rent-seeking）惡習的破壞性效應，導致寡頭轉向國內消費市場。菲國首富家族獨佔房地產、商場、運輸與能源等特定產業，並與希望在菲國做生意的外籍投資人合作，因而拒絕中國與其他投資人，以免影響其市佔率。

一九七○年代，菲國主要發展策略為輸出高、低技術勞工。海外勞工匯款回國，貨幣兌換處多開設在寡頭經營的購物商場內，而依賴商場、飯店與內部市場的消費型經濟，催生了適合離岸與在地賭場的生態系。

菲國與中國整頓博弈業前的澳門類似，貪腐的警察部門、地方政府的勢力，以及寡頭家族橫行，使菲國成為澳門博弈資金湧入的首選之處。儘管緬甸、寮國與柬埔寨也積極發展博弈產業，但這些經濟體缺乏菲國吸引富有觀光客湧入的豪華商場、酒店與賭場。

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