二戰勞工求償案 韓法院再判日賠償

2018-11-30

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕南韓最高法院二十九日勒令日本三菱重工必須賠償十名戰時強徵的勞工。這是繼上月底的新日鐵住金（舊稱新日本製鐵）敗訴之後，日本企業第二件敗訴案，日本批判此舉形同推翻一九六五年兩國建交基礎的「日韓請求權協定」，外務省當日即召見南韓駐日大使李洙勳表示抗議。南韓政府隨即以牙還牙，召見日本駐韓大使長嶺安政，寫下兩國互召大使抗議的罕見紀錄。

日韓關係漸生變…三菱重工敗訴

日本政府向來主張，當年簽署「日韓請求權協定」時，日方提供南韓三億美元的無償及二億美元的有償援助，包括國家與國民個人相關請求權問題已得到「最終解決」。五億美元約為當時南韓政府年度總預算的近兩倍。

但近年日韓關係生變，二戰時期在日本企業工作的原勞工相繼提出求償訴訟，上月三十日南韓最高法院做出勒令新日鐵住金支付賠償的終審判決。最新判決也沿用同樣的認定，主張日本企業對於「非法殖民統治」導致南韓人受害負有責任，認定戰時勞工為「強制動員下的受害者」，不適用「日韓請求權協定」。

南韓五名勞工與五名「女子勤勞挺身隊」成員控告三菱重工為兩起訴訟案，其中五名勞工是以在廣島市的機械製作所等處被迫從事勞動並遭遇原爆為由提起訴訟，雖然一、二審均敗訴，但二○一二年最高法院發回重審，釜山高等法院一三年勒令被告賠償共計四億韓元（約台幣一一八七萬元），三菱方面提起上訴。五名前挺身隊員曾在名古屋市的軍需工廠勞動，一二年起訴，一、二審均勝訴，光州高等法院勒令被告賠償共計五．六億韓元。

日擬向國際法院告狀 韓方稱過度反應

日本政府已要求新日鐵住金等日企拒絕賠償。外相河野洋平對最新判決重申「絕對無法接受」，考慮採取包含向國際法院提訴等各種對抗措施。南韓外交部說，十分遺憾日本政府「反應過當」，呼籲日方自制。據報導，韓方此次外交動作，比新日鐵住金案力道更大。

日方當時也曾召見大使抗議，惟韓方僅由國務總理李洛淵出面，表示盼珍惜兩國發展遠景，並未直指日本政府態度不當，亦未召見大使抗議。韓方此舉似乎展現出已「忍無可忍」的姿態，不惜加劇日韓緊張關係，也要對日方嚴正表態。

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