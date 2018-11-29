基因編輯嬰兒 中國網友罵聲連連

2018-11-29

賀建奎現身回應批評

〔編譯張沛元／綜合報導〕一手主導抗愛滋病基因編輯寶寶的中國科學家賀建奎，二十八日現身香港一場國際研討會，公開為自己備受爭議的研究辯護，堅稱做的是對的事，甚至引以為傲。外界對賀建奎的說法並不買帳，一面倒批評他的實驗不負責任與引發道德混亂，就連中國網友也罵聲連連。

稱做對的事 引以為傲

這是賀建奎宣稱透過基因編輯創造出一對能抵抗愛滋病毒的雙胞胎女嬰後，首度公開露面。他在第二屆人類基因組編輯國際高峰會上發表演說後，與主持人及台下學者專家對話。儘管遭遇各界質疑，賀建奎仍堅稱自己做得對，甚至引以為傲。賀建奎說，這對雙胞胎女嬰的母親曾覺得失去希望，「我會用我所有的錢和精力去照顧他們。我願意用我生命的下半輩子去負責。」賀建奎自認所作所為不僅是為了那對生父為愛滋病帶原者的雙胞胎，更是為了數以百萬計的愛滋病患，他甚至直接回嗆一名提問者：「你的朋友也可能患上愛滋病，也需要幫助。」

就算自己小孩也會嘗試

賀建奎更進一步透露，還有另一對接受實驗的夫妻中的女方也曾懷孕，但在遭進一步逼問時坦承只是「化學性懷孕」（chemical pregnancy），即曾短暫受孕，現已因種種因素流產；原本有八對男方為愛滋病帶原者、女方愛滋篩檢呈陰性的夫妻參與實驗，稍後有一對退出；所有自願受試者都被告知有脫靶風險，仍願意植入基因遭編輯的胚胎。賀建奎還語出驚人地表示，就算是自己的小孩，他也願意率先嘗試；受試者的醫療費用絕大部分是他自掏腰包，他任教的深圳南方科技大學對此研究並不知情。

不過，外界對賀建奎的說法並不買帳。高峰會主持人、科學家洛福爾－巴奇承認這對雙胞胎的誕生是科學史上的大事，但仍批評賀建奎的試驗是大開倒車，既不夠審慎也不適當；高峰會主席、一九七五年諾貝爾生理醫學獎得主之一巴爾的摩（David Baltimore），則斥責賀建奎不負責任。賀建奎用來編輯女嬰基因的工具CRISPR創始人與相關學者如杜德納（Jennifer Doudna）、張鋒與台裔科學家劉如謙，也深感憂慮，甚至表示無法接受。就連中國網民也不滿賀建奎的答覆，大罵「你拿什麼負責」。

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