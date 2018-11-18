北約戰情室GIS系統軟體機密 恐遭中國掌握

2018-11-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港南華早報十七日報導，中國藉由與總部在比利時的國防承包商「露琪亞（Luciad」）的交易，取得北約組織（NATO）和美國的戰情室大螢幕使用的尖端地理資訊系統（GIS）繪圖軟體，將使中國在與西方國家進行資訊戰的軍備競賽上迎頭趕上。這對美、歐國家的政府及軍方恐帶來風險和課題。

透過與歐洲國防承包商交易取得

露琪亞有GIS軟體中的「法拉利」美譽。面臨戰場上的瞬息萬變，北約軍事司令部利用該軟體進行狀況分析與情境感知（Situational Awareness, SA），SA能知悉一個目標環境正發生什麼，並運用這些情報克敵制勝。

中國政府和露琪亞之間的包裹交易包括名為「露琪亞光速（LuciadLightspeed）」的程式，能迅速且正確地處理即時數據，例如快速移動的物體。戰情室的規劃人員利用的數據，係取自無人機空拍的影像、衛星影像、雷達、感測器標繪圖、天氣預報等之類的原始資料。

即時定位目標 誤差不到3公分

傳統的SA軟體在利用不同的數據流對移動目標定位時，誤差最大為五百公尺。根據美國製圖科技公司「輝達（Nvidia）」，露琪亞的軟體則能以每秒計算一百次的速度，分析數據與產生無縫的視覺資料，計算速度比全球次佳的這種軟體快七十五倍。在全球範圍內，誤差更不到三公分。戰情室規劃人員可藉此具象並分析敵軍位置的變動，或即時評估目標資訊，隨之調整任務參數。美國特種作戰司令部也採用這套軟體。

中國法律規定，任何供應軟體予中國政府的外國廠商，必須把原始碼行數交給中國當局進行安全檢查。露琪亞是否已遵照此一要求，目前不得而知。該公司二○一七年被瑞典科技集團「海克斯康（Hexagon）」收購，海克斯康已與中國軍方及國防產業建立關係。露琪亞軟體的客戶還包括波音、「空中巴士防衛暨太空」、洛克希德馬丁和泰雷斯等美歐國防巨擘。

針對該先進軟體進行研究，尤其是其原始碼，則有助中國了解西方強權戰情室的運作方式。不過，一名中國政府的資安專家向南早指稱，鑑於露琪亞的軟體內可能含有隱藏碼，因此採用北約軍事司令部使用的技術，對中國恐也存在風險，規劃中國軍事行動的電腦恐遭駭滲透。