美國會報告:美軍優勢不再 對戰中俄恐輸

2018-11-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國去年七月成立的跨黨派專家小組「國防戰略委員會」（National Defense Strategy Commission），十四日發表九十頁的報告，直指美方軍事優勢「被侵蝕到危險程度」，若與中國或俄羅斯對戰，可能吃敗仗或只能險勝；一旦兩線以上衝突同時爆發，美國更恐陷入「國家安全危機」，呼籲增加預算以因應情勢緊張的台海兩岸與朝鮮半島問題。

籲增加預算 因應台海緊張

該十二人委員會的工作重點，是評估國防部長馬提斯一月發布的「二○一八年國防戰略」（2018 National Defense Strategy）。專家在報告中直言，可謂國防部施政指南的NDS主軸，將表現在二○二○財政年度的預算上，包括將更多心力放在具潛在衝突的中、俄兩國，以及由中東地區逐步撤兵；NDS概念雖大致正確，但立基於「可疑的假設與薄弱分析」，對於美國該如何因應更危險世界的挑戰「未有充分說明」。

報告也指出，中國和俄羅斯的威權政府正透過大規模擴張軍備，尋求區域霸權，提高在全球各地投射軍力的能力，目標直指美國。中、俄兩國已從美軍以往的作戰經驗中汲取教訓，準備投入一場高科技戰爭。儘管美國今年國防預算達七千一百六十億美元（約二十二．三兆台幣），是中國的四倍、俄羅斯的十倍以上，但重整美軍戰備以反制現有威脅的投資仍不足，國會今後兩年應對國防預算鬆綁。

專家呼籲正視「美國已不再具有確定的軍事優勢」，尤其敵方企圖在海外擊垮美軍的同時，美方若還期待對手不朝美國本土發動網路等各式類型的攻擊，這種心態簡直可謂「不明智和不負責任」。報告指出，美國恐在中國軍隊入侵台灣或北韓攻擊南韓時，才驚覺力不從心；為了有效反應，美國必須投注更多資源，以免長期而言付出更多時間、人命等成本。