美促中撤除南沙飛彈部署

2018-11-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕第三十三屆東南亞國家協會（ＡＳＥＡＮ）峰會暨系列峰會，十一日起在新加坡舉行，南海爭端可能成為這次峰會焦點議題之一。「日本經濟新聞」十一日引述知情人士獨家報導，中國今年八月與東南亞國家就「南海行為準則」（ＣＯＣ）協商時提案，希望禁止區域外國家在南海開採石油，企圖限制美國的影響力。該案獲得寮國及柬埔寨等親中國家支持，但ＡＳＥＡＮ多國官員反對，認為此舉違反國際海洋法。

在此同時，在美中兩國外交和國防首長九日在華府舉行第二輪外交安全對話後，美方要求中方撤除部署在南沙群島的飛彈系統，據信這是美方首度對中方提出這類要求。美國國務院和五角大廈均發表聲明，要求中方從具爭議性的設施撤除飛彈，並重申所有國家均應避免透過脅迫或恫嚇手段解決爭議。聲明還說，美國仍承諾在任何國際法允許的所在飛行、航行和操演。

美國國防部此前婉拒對五月份發表的一份報告進行評論。該報告引述熟悉美方情報的匿名消息人士指出，中國四到五月間已在南沙群島的永暑礁、渚碧礁和美濟礁部署反艦飛彈和防空飛彈。這種「鷹擊-12」（YJ-12）反艦飛彈得以讓中國人民解放軍攻擊方圓四百至五百公里內的水面船艦，「紅旗-9」（HQ-9）中長程防空飛彈則可在兩百公里範圍內攻擊飛機、無人機和飛彈。

中國、越南和菲律賓都試圖開發南海蘊藏的豐富能源，但除中國以外，這些國家都必須仰賴外國技術。北京擔心，美國可能利用聯合石油開發計畫與東協國家合作，藉此擴大在南海的影響力。觀察家質疑，中國自知上述提案不會為東協國家接受，其意圖為拖延南海行為準則通過。

國際法專家指出，南海缺乏清楚疆界，難以禁止區域外國家進行石油開採。今年五月，俄羅斯與越南的合資企業便在南海鑽探石油，引起中國外交部不點名批評。