屈服美國制裁令 中國減少向伊朗購油

2018-10-27

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普五月片面退出伊朗核協議，並宣布將對伊朗石油採購國實施制裁，而在制裁生效前夕，曾一再矢言將抗拒美國該措施的伊朗最大購油國中國，本週減少與伊朗的石油交易，這是中國屈服川普制裁壓力的第一個跡象，並意外助長了華府孤立伊朗的成效。

川普以遏阻伊朗核計畫為由退出二○一五年的伊朗核協議，全面恢復對伊朗的經濟制裁，該制裁訂於下月四日生效，美國將禁止伊朗石油採購國進入美國市場與金融系統。美國財政部長努勤表示，美國只會對大量縮減伊朗購油量的國家提供一定期限的制裁豁免，以便讓相關國家有時間尋找替代供油國。美國官員直言，美國的目標就是讓伊朗的石油輸出歸零。

川普要讓伊朗石油輸出歸零

中國每日向伊朗進口六十萬桶原油，是伊朗最大買主。華爾街日報報導，國營的中國煉油大廠中國石油天然氣集團（CNPC）以及中國石化集團（Sinopec）本週透露，他們沒有向伊朗下單採購下月原油。此外，CNPC控股的崑崙銀行從十一月一日起將停止處理伊朗以人民幣計價的付款業務。該銀行是中國與伊朗間主要的金流管道，中國每月向伊朗採購的十五億美元石油，幾乎全由該銀行處理。

中國官員表示，由於不確定華府是否給予北京豁免，他們對於美方的制裁禁令戒慎恐懼。一名匿名官員說，沒有公司甘冒風險採購伊朗石油。美國智庫「傳統基金會」政策分析家華特斯指出，雖然看似美國施壓奏效，然而，做為全球最大石油進口國，中國不會完全放棄伊朗原油，因為中國有地緣政治的主要顧慮，擔心喪失供油組合的多元性，特別是不想太過仰賴俄國原油。

沙烏地阿拉伯已宣布將增加石油供應，壓低油價，以提供交易人伊朗之外的選擇。伊朗每日的原油出口已從五月的三百八十萬桶，下滑至十月初的三百三十萬桶。印度上月每日向伊朗採購五十萬桶原油，下月將降至三十萬桶，印度已要求美國給予豁免。