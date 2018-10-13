核技術遭竊取 美限制輸中

2018-10-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國能源部十一日宣佈，將加強管制民用核子技術出口中國，以防中國將相關技術轉為軍事用途或竊取美國的經濟利益ww。這項新政策是美國川普政府阻止中國取得美國關鍵技術的最新措施，之前美國已升高中國對矽谷與其他敏感產業的投資評估。

美國能源部長裴利說：「中國在既有的美中民用核子合作程序之外取得核技術的努力，讓美國無法忽略其中的國家安全含意。」美國官員指稱，北京與中國國營公司近期的活動，促使國家安全會議主導的對中核政策檢討判定有改變之必要。他們說，有證據顯示中國加速致力取得相關技術，以用於商業與軍事目的，包括南海主權爭議性島嶼的浮動核電站，以及航空母艦與潛艦。他們也發現中國將美國核技術不當轉移至其他國家。

這項立即生效的規定包括「推定拒絕」與中國最大核電公司、國營「中國廣核集團」（ＣＧＮ）有關的新執照申請或既有核准的展延。二○一六年美國當局控告該集團未獲批准，在美國境外研發「特種核材料」，同遭起訴的華裔美籍核子工程師何思雄，翌年坦承違反美國原子能法，密謀在中國製造該材料，他被判刑兩年。

官員說，該新政策將針對現有與未來所有技術轉移中國的計畫，提出評估指南。大部分在今年一月一日前批准的技轉案不太可能改變。他們說，美國並非禁止相關產品銷售中國，而是需要確保該技術不會不當使用。

匿名美國官員說，該政策是保護國安以及美國核產業基礎必要措施，因中國模仿與取代美國核子產品的企圖，長期而言恐引發全球市場與國內就業的永久損失。二○一七年美國對中國的核子出口價值達一．七億美元，中國僅次於英國，為美國第二大核出口國。而過去卅年，美國在國際核能市場的佔比已從九十％下滑至廿％。