9名大法官5人保守派 打破平衡光譜

2018-10-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國參議院六日通過最高法院大法官卡瓦諾的任命案，打破最高法院原本的光譜平衡，九名大法官中有五人屬保守派、四人為自由派。華盛頓郵報、紐約時報等指出，最高法院右傾是保守派數十年來的心願，堪稱指標性勝利，最高法院今後數十年都會呈現極端保守，在種族、環保、墮胎、槍枝管制、同性婚姻等爭議案裁決上，更可能投總統川普所好，即使民主黨在下屆總統大選擊敗川普上台亦然。

卡瓦納是接替退休的甘迺迪（Anthony Kennedy）出任大法官，後者持保守偏中間派立場，原在最高法院內扮演平衡兩派勢力的角色。華郵分析，曾支持「歐巴馬健保法」的保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts Jr.），是未來可能的中間人物。但范德比大學法律系教授喬治（Tracey George）認為，長期而言，羅伯茲將帶領最高院右傾，「即使川普未能連任，改由民主黨執政，這種情況也不會改變。」

自由派大法官卡根（Elena Kagan）近日也表示，最高法院過去三十年來一直有一位中間派大法官，得以保持不為任一方掌控的形象；卡瓦諾任命案引發共和、民主兩黨鬥爭，對最高法院的名聲和未來走向都有重大影響。換言之，最高法院將如實反映美國公眾與政壇的高度兩極化。

由於最高法院五位保守派大法官全由共和黨總統任命，另四名自由派大法官則全由民主黨總統任命，美國社會已逐漸意識到其中的黨派色彩。政治學者波姆認為，二○一○年後，最高法院的意識形態差異，與兩黨界線愈來愈相近，已有黨派化的趨勢。其他學者也進一步指出，往後最高法院裁決案件時，若常出現五票對四票局面，社會對其信任將大打折扣。

紐時指出，最高法院將進入現代史上最保守的時刻。川普去年任命的大法官戈蘇奇等保守派，已表明有意推翻過去的重大判例，而卡瓦諾與退休法官甘迺迪立場相悖的議題，如墮胎、宗教、死刑、同性婚姻、槍枝管制、種族歧視、總統權力等，都可能遭遇更多挑戰。

此外，華郵指出，最高法院也可能對川普政策的上訴案較為寬容，例如川普針對多個穆斯林國家的旅行禁令，雖經下級法院判定違法，但最高法院六月底仍裁定有效。