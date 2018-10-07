畫家惡搞拍賣會 氣球女孩成交自毀

2018-10-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國倫敦蘇富比「當代藝術夜拍」五日晚間進行展場最後一件藝術品《氣球女孩（Girl with a Balloon）》的拍賣，就在拍賣官以一○四萬英鎊（約四二七七萬台幣）高價落槌的瞬間，藏在畫框底下的特殊裝置突然啟動，當場「碎掉」畫作，讓在場的藝術愛好者和收藏家大吃一驚。

目擊者轉述，這幅長一○一、寬七十八公分的《氣球女孩》，鑲在畫作原創者、英國著名塗鴉藝術家班克西（Banksy）自行設計的畫框內，而畫框底部顯然藏有特殊裝置，「拍賣槌落下時，畫框裡的警報突然響起」，然後畫作秒速碎成條狀，半掛在畫框底下。與此同時，還有一名戴著黑色太陽眼鏡和帽子的男子，在畫作發生悲劇後，立即與保全人員發生「扭打」。

班克西六日上午在Instagram發布照片，還仿照展品說明寫道「碎了，碎了，毀了…」；照片中，只見《氣球女孩》轉變成一條條碎片時，拍賣會場的群眾一片驚愕的模樣。蘇富比表示：「這肯定是史上首件在拍出後自動把自己撕碎的畫作…，該件藝術品的買受人當天是透過電話下標，他對此備感詫異，正在與我們討論後續的做法。」

班克西作風大膽，行為難以捉摸，從未曝光自己的真實身分，僅透露他來自英格蘭西南部的布里斯托；他擅長使用噴漆模板進行街頭塗鴉藝術，作品曾出現在世界各地著名的街道和建築物上，風格為深具諷刺性、社會批判性、尖銳政治觀點的特色圖樣及標語。