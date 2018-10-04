伊拉克選出庫德族總統 政治僵局暫息

2018-10-04

〔編譯陳正健／綜合報導〕伊朗克自五月大選後因國會各派角力陷入政治僵局，二日國會終於選出庫德族溫和派政治人物沙雷（Barham Saleh）為新任總統，隨即他任命什葉派政壇老將馬蒂（Adel Abdul Mahdi）為候任總理。然而，伊國政壇派系林立難有共識，加上美國及伊朗等境外勢力介入，籌組新政府恐將面臨諸多挑戰。

庫德愛國聯盟（PUK）候選人沙雷，在二七三名出席投票的議員中，獲得二二二人支持，擊敗庫德民主黨（KDP）候選人胡笙（Fuad Hussein）等十九名對手當選總統，也重創胡笙主要支持者、前庫德族自治政府主席巴札尼。今年五十八歲的沙雷屬於溫和派，能修補巴格達當局與庫德族自治區的關係，同時也為美國及PUK傳統盟友伊朗接受。

伊拉克在二○○三年獨裁者海珊垮台、二○○五年首度多黨選舉以來，虛位元首總統通常由庫德族人擔任，握有實權的總理由什葉派職掌，國會議長則由遜尼派把持。

新任總理馬蒂將有三十天時間提交內閣名單。今年七十六歲的他曾任副總統、石油部長及財政部長等要職。馬蒂未與兩大敵對的什葉派政團結盟，亦受兩邊共同提名。觀察家指出，馬蒂是政黨妥協的候選人，將採取平衡的外交政策，他與親美的現任總理阿巴迪、批評美國及伊朗的什葉派教士薩德都有部份共同的意識形態。