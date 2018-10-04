父贈126億元 川普涉協助逃稅

2018-10-04

〔編譯張沛元／綜合二、三日外電報導〕紐約時報二日踢爆，美國總統川普涉嫌協助在紐約州從事房地產投資的父親逃稅多年，數十年來獲得其父贈與多達四億一千三百萬美元（約台幣一百二十六億七千多萬元），其中絕大部分是透過可疑的避稅方式。川普反控紐時「衰敗」，他的律師則否認川普家族逃稅，但紐約州稅務單位已就報導中的指控展開調查。

紐時在根據超過十萬頁各種財務文件撰寫而成的一萬五千字調查報導中指出，川普之父佛瑞德‧川普經營不動產業有成，從兒子童年起便陸續贈與財產，金額逐漸遞增，川普三歲時的年收入就高達二十萬美元，學生時代達一百萬美元，四、五十歲時更超過五百萬美元；為了避免繳納鉅額的贈與稅及繼承稅，川普與父親成立一家空頭公司與壓低不動產的價值，藉此逃稅；川普家族原本應該以五十五％的稅率繳納五億五千萬的稅，最後實際上只繳了五千兩百二十萬美元。

紐約州稅收與財政部發言人岡茲札爾表示，該部正在檢討紐時報導中的指控，並積極尋求所有適合的調查管道。專家指出，儘管刑事責任的追訴期已過，倘若犯行屬實，川普可能會被追討民事罰金。此外，紐時的調查也間接踢爆川普向來吹噓自己白手起家與事實不符。號稱地產大亨的川普，曾在許多場合上表示，他是靠自己打拚建立個人事業王國與聚富，只曾向父親借了一點錢（一百萬美元）。

川普白手起家被打槍

川普三日在推特上以「衰敗」形容紐時，稱紐時前所未見地利用「金錢的時間價值」概念來撰寫這篇調查報導；紐時九成七有關他的報導都是不好的，並諷刺紐時可能還沒從兩年前美國總統大選誤判選情中恢復過來。川普的律師哈德否認川普家族詐欺或逃稅，「百分百子虛烏有與高度誹謗」，並稱該報導所根據的事實「極度不正確」；白宮發言人桑德絲則稱紐時的報導「誤導」，美國國稅局數十年前就查過這些交易，並未發現任何不當。

紐時指出，在川普之父佛瑞德於一九九九年過世前，已將其地產王國絕大部分所有權轉移給四名尚在世的子女，這些財產在稅務申報書上的總價值為四千一百四十一萬美元，紐時稱價值被嚴重低估。報導中還說，川普雙親總共把超過十億美元的財產轉給子女們，原本理應以五十五％的稅率課稅五億五千萬美元，但最後僅以五％的稅率課稅五千兩百二十萬美元。