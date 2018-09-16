挾「千年暴雨」襲美 颶風佛羅倫斯釀7死

2018-09-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕颶風佛羅倫斯十四日晚間從美國北卡羅來納州登陸後，威力強大的風雨已造成至少七人死亡，上百萬人無電可用、近兩萬三千人被緊急安置。北卡州長庫柏（Roy Cooper）警告，未來幾天，佛羅倫斯將帶來「千年一遇」的雨量。氣象專家推估，佛羅倫斯可能「倒下」六八○億立方公尺的雨量，足以讓整個德州淹水十公分。

暴風圈直徑達六四四公里的佛羅倫斯，十四日晚間從距離南卡海岸線不遠的北卡威明頓附近海灘登陸，沿途吹倒路樹、電線，許多建物玻璃破裂、屋頂被掀翻，威明頓機場測得陣風時速達一六九公里，為一九五八年颶風海倫以來的最高風速。警方表示，一棵倒下大樹砸中一間民宅，造成一名婦人與其嬰孩喪生。

儘管當夜十一時，佛羅倫斯最大持續風速已降至時速一○四公里，然而美國國家颶風中心（ＮＨＣ）隨即發布致命暴潮與災難級淹水的警告。擁有三萬人口的紐伯恩市淹水情形最嚴重，三米高的暴潮加上在該市交會的特倫特河與紐斯河雙雙氾濫，使許多人坐困家中，當局發布宵禁，並要求民眾躲到二樓或頂樓。官員表示，約一百多人陸續被救出。

在傑克森威爾市，一家汽車旅館屋頂崩塌，警消人員逐戶拉出房客。在彭德郡，一名七十七歲老婦心臟病發死亡。在勒諾郡，一名七十八歲男子觸電喪生，另名男子在查看愛犬時被強風吹倒罹難。

佛羅倫斯在十五日中午風速減弱為熱帶風暴，行進龜速，有時速度相當於一個人步行，致使豪雨像是用倒的，東方鎮在幾小時就水淹五十公分。ＮＨＣ警告，佛羅倫斯在南、北卡州恐降下歷史性雨量，許多地方將水淹一米。氣象學家預測，未來一週，佛羅倫斯恐在南卡、北卡、維吉尼亞、喬治亞、田納西、肯塔基與馬里蘭州降下六八○億立方公尺的雨量，足以填滿美國最大河口灣乞沙比克灣，影響一千萬人口。而光是在北卡，就足以讓全州淹水二十五公分，預估有兩百五十萬州民將飽受斷電之苦。