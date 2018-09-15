颶風佛羅倫斯登陸 美災損恐破百億美元

2018-09-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕大西洋強烈颶風佛羅倫斯直撲北卡羅來納州與南卡羅來納州海岸，儘管十三日晚間已由原本四級減為一級颶風又移動緩慢，但美東時間十四日上午七時十五分登陸北卡後，為當地帶來更強烈降雨，以致洪水節節高漲，地方官員與數百萬居民如臨大敵，聯邦急難管理總署預測，未來二十四到三十六小時內，颶風將帶來重大威脅。

美國國家氣象局旗下國家颶風中心（ＮＨＣ）表示，佛羅倫斯引發的風暴潮恐讓海水深入陸地三公里遠，直至下週，東部阿帕拉契山脈都將受到暴雨影響，阿拉巴馬州、田納西州、肯塔基州、西維吉尼亞州亦難倖免於難。ＮＨＣ專家預估，除了美國東岸十四日將受強風威脅一整天，還會出現龍捲風，北卡、南卡兩州部分地區累積量降雨更可能高達一千毫米，相當於在兩、三天內迎來八個月降雨量。

低窪地洪水達3公尺

佛羅倫斯十四日上午登陸後風速略降，但最大持續風速仍高達一四四公里，導致北卡與南卡兩州至少四十九萬戶停電，當局預測兩州停電戶數將在一至三百萬戶之間，供電業者預估，修復時間上看數週。初步災情發生在沿海的新伯爾尼市，當地河川氾濫，低窪地洪水高達三公尺，市中心多達三萬人為水患所苦，其中一五○人仍泡在水中等待救援。

北卡州長庫珀（Roy Cooper）已警告，州內部分地區將面臨災難性洪災，南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）則擔心豪雨引發南卡西部山崩。喬治亞州、北卡州、南卡州、維吉尼亞州、馬里蘭州與華府目前皆已發布緊急令；其中北卡州開放一二六處緊急避難所且將持續加開，已收容一．二萬人。而北卡、南卡與維州預計共近千萬人受佛羅倫斯影響，沿海一七○萬人因此需強制或志願疏散，但也有部分居民拒絕從命。

在佛羅倫斯影響下，美國至今已有超過一千五百架航班取消；此外，北卡州為美國菸草產地，與南卡州更皆為金融、科技、製造業、運輸業重鎮，颶風路徑上逾四千家製造與物流業者恐受衝擊。美國「恩基研究」（Enki Research）專家因此預估，這場風災造成的財務損失，最終將上看一百至兩百億美元。