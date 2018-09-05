太平洋島國論壇 地主諾魯拒絕中國發言

2018-09-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕三日晚間在我國南太平洋友邦諾魯（Nauru）低調開幕的「太平洋島國論壇」（ＰＩＦ） ，成為兩岸外交競逐實力的展現場域：以對話夥伴身分參與的中國代表團先是入境不順，接著又遇上力挺我國的地主國諾魯總統瓦卡（Baron Waqa），他不畏接受中國大量援助的薩摩亞和斐濟施壓，四日以會議主席身分阻止中方代表發言，中國代表團憤而退席，成為本屆ＰＩＦ意外焦點。

中國代表團憤而退席

中國並非ＰＩＦ成員，僅是十八個對話夥伴之一，當地基礎建設多為我國出資。由於諾魯與中國並無正式外交關係，拒絕承認中國代表團的外交護照，主張中方代表只能使用私人護照，才能取得入境簽證。已和中國建交的斐濟和薩摩亞，為此事向諾魯抗議，薩國總理馬利雷哥甚至揚言帶頭退出會議。

馬利雷哥致信瓦卡，聲稱「你身為諾魯總統的這項片面舉動，為空前的危險先例」，「我相信論壇領袖們可能無法接受」。瓦卡最後勉強提出折衷方案，讓中國代表團以簽證許可函入境，仍未在中方代表的外交護照上蓋入境簽證。

入境簽證風波尚未全平，四日ＰＩＦ就氣候變遷與區域安全展開多邊對話時，中方代表杜起文打算就氣候變遷議題發表意見，瓦卡又阻止他發言，中國代表團憤而集體退席抗議。

據澳洲獨立智庫「洛伊國際政策研究所」估計，中國二○○六至一六年間以援助名義，對太平洋國家海撒約十七．八億美元（約五五二億台幣）。