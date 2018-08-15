中國強押美記者 美議員痛批無恥

2018-08-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國政府出資成立的國家對外宣傳機構「美國之音（VOA）」兩名職員，十三日在中國山東省濟南市採訪山東大學退休教授孫文廣時，遭疑似公安部門國內安全保衛（國保）人員強行帶走，引發美國國務院強烈關切。國務院聲明：「我們強烈譴責中國日益嚴重的踐踏人權行為，尤其是對言論自由、結社自由、和平集會等基本權利的壓制，及非法拘留尋求維護這些自由的活動人士、律師、記者和公民社會領袖的作法。」

VOA證實，該機構駐北京記者葉兵及助理艾倫十二日得知孫文廣返回住家，便於十三日晚間前往孫文廣的濟南住所採訪；兩人與孫文廣隔著大門交談時，一群分別身穿便服和制服的不明人士上前打斷採訪，以「見領導」名義將葉兵和艾倫強行送入兩輛轎車內帶走。葉兵和艾倫直到十四日凌晨才獲釋，兩人被拘押至少六個小時。此前，孫文廣因接受VOA電話訪問，討論中國國家主席習近平非洲「大撒幣」外交議題，遭國保人員破門強行帶走。

葉兵獲釋後隨即聯絡VOA編輯部，指出孫文廣向他證實「我被軟禁在家中」。葉兵表示，自己剛被秘密警察釋放，但所有手機均遭損毀，這些手機外觀完整卻無法正常使用，助手艾倫過去幾個小時並未和他在一起。艾倫十四日也安全獲釋，他表示，兩名男子和他在車上待了幾個小時後，將他載往濟南郊區，在放走他之前掃描並下載他所有電子設備的資料。

此事迅速引起各方關注。VOA台長班奈特（Amanda Bennett）痛批：「記者在正當工作期間遭拘禁，這簡直無法無天。」人權觀察組織、無國界記者組織抨擊中國政府侵害新聞自由、迫害獨立聲音，聲援VOA記者。美國國務院敦促中國「允許所有人不需擔心報復地表達自己的看法，允許記者不受干涉地進行採訪報導」。

共和黨籍新澤西州聯邦眾議員、國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith）抨擊：「拘押美國之音記者、美國公民葉兵，即使按照中國在新聞自由方面的低標準來說，也是厚顏無恥的高壓手段。…中國國家控制的媒體長期以來在美國享受美國新聞業者在中國所享受不到的新聞自由，這已成為一個緊迫的問題，…行政當局應當持之以恆地明確要求在新聞自由方面的對等性。」