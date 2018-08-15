砲轟中國 陳浩天：港獨才有真民主

2018-08-15

批中國以帝國姿態殖民香港

〔編譯孫宇青／綜合報導〕主張「香港獨立」的香港民族黨召集人陳浩天，十四日應香港外國記者會（FCC）邀請，以「香港民族主義」為題發表演講，痛批中國不斷打壓香港自由權利，是以帝國姿態殖民香港，直言香港若渴望擁有真正的民主，唯一途徑是爭取獨立。香港政府抨擊這場演講旨在「播獨」，中國外交部也砲轟此乃「邀請納粹份子演講」，但現場仍吸引大批外國媒體採訪，直播觀看次數也打破FCC紀錄。

斥北京虛構中華民族概念

陳浩天首先感謝FCC不畏北京及港府威脅，堅持主辦這場午餐會，並邀請他發表演說，接著談及二○一六年成立的香港民族黨，因提倡「港獨」及追求港人對民主的共同夢想，遭到當局「妖魔化」。他說，港府不斷透過所謂「法律手段」全面打壓，包括禁止他參選立法會議員、拒絕該黨擺設宣傳攤位，上月甚至援引「社團條例」取締該黨，最後竟狡猾聲稱一切按「行政程序」進行。

中國為對全球自由人民的威脅

陳浩天指出，北京口中的「維護自由民主」，不過是用以欺騙人民的崇高詞彙；中國並非現代國家，而是中央集權的大帝國，不同的民族和文化都被迫同化，新疆、西藏已經遭殃，香港和台灣正面臨相同命運。他批評，北京虛構「中華民族」概念，堅稱海內外的華裔族群都應效忠中南海。然而，只要與北京打過交道，都能了解中國本質上就是帝國，是對全球自由人民的威脅。

他認為，香港主權移交廿一年來持續倒退，在中國資本、意識形態、忠於中共的「內地」移民湧入下，朝向中國特色的獨裁主義邁進；香港要享有真正的民主，主權必須握在港人手中，爭取獨立是達成目標的唯一途徑。陳浩天還說，中國已背棄《中英聯合聲明》，英國必須挺身而出，協助港人對抗暴行；而鑑於港府信仰的西方價值觀，漸被中共意識形態取代，他也呼籲美國若要制裁中國，就應檢討「香港政策法」。

港府發表聲明譴責FCC提供「散播港獨」的平台，對此「不能接受、深表遺憾」。中國外交部駐港特派員公署也重批FCC非「法外之地」，形容陳浩天宛如「納粹份子、恐怖主義者」發表演說，敦促FCC反躬自省、糾正錯誤，「尊重十四億中國人民的感情」。在會場外，親中團體痛斥港獨人士為漢奸走狗，破壞香港及中國國家安全；「學生獨立聯盟」等本土派組織則攜帶「支持香港獨立」等英文標語，聲援陳浩天。

預防港大規模示威 解放軍演習

在北京和港府對「港獨」人士獲邀演講大為光火之際，中國新華社近日公布人民解放軍駐港部隊九日舉行反恐演習，指稱出動五艘艦艇、四架直升機和數十名陸軍特戰隊員，為九七年駐港後最大規模。然而，南華早報引述專家說法指出，此次演習與其說是「反恐」，更像是為了香港可能爆發大規模示威作準備。