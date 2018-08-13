土耳其若爆金融危機 美中都遭殃

2018-08-13

〔編譯盧永山／綜合報導〕土耳其與美國的政治對立持續升高，但土國總統艾多根無意退讓，市場擔憂土國可能爆發全面金融危機。分析師警告，倘若土國爆發金融危機，歐盟、美國、日本、中國與中東全都會遭殃。

今年初以來，土國經濟就陷入困頓，迫使土國實施刺激措施，導致土耳其里拉兌美元慘跌、通膨升高和經常帳赤字擴大，艾多根又屢屢干預土國央行政策，加劇里拉貶值壓力。

加上近來土耳其與美國關係緊繃，上週五里拉兌美元盤中一度重貶十七％，導致全球股市重挫，投資人擔憂土國金融動盪可能波及歐洲和新興市場。

紐約金融服務公司ＢＢＨ策略師西恩（Win Thin）表示：「這是個可以列入教科書的貨幣危機，由於政策錯誤，它已演變為債務和流動性危機。從情勢的演變來看，市場必須做好土國經濟硬著陸、企業外幣債務違約、銀行可能倒閉的準備。」

倫敦Bluebay資產管理公司資深新興市場策略師艾許表示，由於歐盟、美國、日本、中國、中東對土國的金融曝險部位很高，一旦土國爆發金融危機，上述國家或地區全都難逃一劫。國際清算銀行（ＢＩＳ）的跨境數據顯示，西班牙銀行業對土國的曝險部位高達八三三億美元，法國銀行業達三八四億美元，日本銀行對土國的曝險部位達一四○億美元，英國銀行業一九二億美元，美國銀行業則約一八○億美元。

生與學者中心則以目前是暑假期間為由拒絕回應。