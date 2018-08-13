NASA探測器 解太陽風暴謎團

2018-08-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕「三、二、一，發射！」在美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）人員的倒數計時聲中，數千名民眾在美東時間十二日凌晨三時三十一分（台灣時間十二日下午三時三十一分），親眼見證「三角洲四號重型（Delta IV Heavy）」運載火箭搭載「帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）」，從佛羅里達州卡納維爾角發射升空。這具無人探測器將在為期七年的任務中，進入被稱為日冕（corona）的太陽大氣層，近距離觀察太陽系的核心，揭開危險的太陽風暴謎團，以保護地球。

聚集民眾也包括高齡九十一歲的芝加哥大學名譽教授、天文物理學家尤金．帕克（Eugene Parker），他在六十年前首次指出「日冕」的存在，該枚探測器便是以他為名；此為ＮＡＳＡ首次以尚在人世的科學家為太空船命名。

帕克探測器的大小相當於一輛小型汽車，重約六三五公斤，造價十五億美元（約四六五億台幣），預期壽命七年；外部採用可抵禦攝氏一三七一度高溫、厚度十一．四三公分的碳複合防熱材料，讓探測器內部維持攝氏二十九．四四度的正常工作環境。帕克探測器搭載四套主要觀測儀器，蒐集影像、電磁波、帶電粒子、微粒子數據，預計軌道高度距離太陽表面六一○公里，七年可繞行太陽二十四圈，成為迄今最接近太陽的人造太空器。

帕克探測器今年十月將借助金星引力接近太陽繞行，觀測數據預計十二月開始傳回地球；當它飛抵最接近太陽之處時，速度將高達每小時七十萬公里，成為史上飛得最快的人造物體，相當於一分鐘從紐約飛到東京。

它也將成為史上首枚穿越日冕的太空船，其觀測數據將有助於科學家了解日冕噴發機制、太陽磁場，並更準確地預測與「日冕物質噴發（coronal mass ejection，CME）」有關的「太陽風暴」。太陽風暴可能干擾人造衛星運作，也可能造成地球電力網癱瘓。

帕克家族四代人特別前往佛州，連續兩天和眾人一起擠在火箭發射場周邊等待帕克探測器升空。發射任務原本訂於十一日，卻在最後一刻突然發生技術性問題，遂順延一天。ＮＡＳＡ指出，帕克探測器是人類首次「碰觸太陽（touch the sun）」，笑言「太陽日（Sunday，週日）」顯然是最適合發射「太陽」探測器的日子。