無藥可醫 中國瀋陽爆非洲豬瘟

2018-08-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國農業農村部三日證實，遼寧省瀋陽市瀋北新區一處養豬戶的活豬，經中國動物衛生與流行病學中心確診感染非洲豬瘟，該戶發病豬隻四十七頭，死亡豬隻四十七頭。當局已啟動重大疫情應急預案二級回應，大量撲殺活豬，對疫區進行封鎖，暫停全瀋陽市範圍的活豬對外調運。此為中國首次傳出非洲豬瘟疫情，該疾病的急性型死亡率為百分之百，且沒有治療或疫苗可用。

傳已屠殺焚燒萬頭豬

大紀元報導，當地民眾聲稱目前已屠殺、焚燒一萬頭生豬；民眾恐慌，不敢吃豬肉。當地居民指出，豬瘟可能和天氣有關，瀋陽近一個月來持續高溫，數十年來從沒有過，媒體卻沒報導。

非洲豬瘟源自東非，特徵是發病過程短，但死亡率高達一百％。豬主要透過接觸病毒或污染物，或被感染的蜱蟲叮咬後而感染，潛伏期為十五天，主要在非洲、中東歐和高加索地區流行，不會傳染給人類。

假疫苗延燒 多款傳過期

與此同時，香港「星島日報」五日報導，中國多個新聞網站近日廣傳一篇爆料文章，指出多名陝西省商洛市的家長發現，兒童過去幾年已接種多款過期疫苗，包括Ｂ型肝炎、卡介苗、小兒麻痺疫苗、麻腮風（麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹）三合一疫苗等。對此，商洛市食品藥品監督管理局則回應，當局已成立六個調查組在調查此事，但無法確定何時公布調查結果。

還有網友在研究中國產製疫苗的沿革時，赫然發現政府刻意隱瞞海外援助，甚至利用他國的援助牟利近十年，引起輿論譁然。