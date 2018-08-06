警告倒習 中官媒再提落馬六虎

2018-08-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共高層據傳已召開一年一度的「北戴河會議」，在中國經濟成長腳步趨緩、美中兩國貿易戰白熱化、國內黑心疫苗問題延燒等「內憂外患」中，外界盛傳江澤民等元老有意趁機推翻習近平「定於一尊」的局面。值此敏感時刻，中共喉舌「人民日報」重提遭打貪落馬的六名前高官，被解讀為旨在警告有心人士勿輕舉妄動。

中南海現、前任高官通常在七至八月間，以度假為名前往河北省秦皇島市的北戴河召開秘密會議。今年適逢習近平廢除國家主席任期制後首次開會，外傳中南海除了討論美中貿易戰、金融風險控管、中共建黨和宣傳外，也不排除調整「領導風格」，淡化個人權力一把抓的現象，恢復遭習抹除的「集體領導」架構。近期中共內部流言不斷，更凸顯高層暗潮洶湧，傳聞非空穴來風。

據分析，中共高層活動指標人民日報在二、三日頭版，均未報導政治局七名常委動向，甚至未見七人出席八一建軍節的消息，罕見情況引發外界揣測。習上月卅一日召開政治局會議，即提早為今年的北戴河會議揭幕，目的是讓預定數日後才會抵達北戴河的江澤民、胡錦濤等元老「沒戲唱」，藉此排除有人向習發難。

人民日報三日還刊文向黨政官員喊話，要求「絕對忠誠」，必須「堅決維護習近平核心地位」，達到「政治立場、方向、原則、道路上，同中央保持高度一致」。值得注意的，文中還重提習近平藉肅貪名義查處周永康、薄熙來、郭伯雄、徐才厚、孫政才、令計劃等六名「密謀篡黨奪權」的「大老虎」，吹捧中共「及時消除重大政治隱患」。

六虎後台是江澤民

美國中文媒體「新唐人」報導，具中國軍方背景的「環球新聞時訊」等媒體均曾指出，這六隻「老虎」的後台正是江澤民、曾慶紅。再者，從習近平日前在政治局會議中，還特別審議「中國共產黨紀律處分條例」判斷，習確實感受到來自黨內的威脅，才會出手鞏固「習核心」。