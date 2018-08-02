穆斯林海外朝聖 須帶追蹤器

2018-08-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕華爾街日報七月三十一日報導，中國對境內穆斯林少數族裔的嚴密監控正擴大到海外︱要求部分地區的穆斯林前往麥加朝聖時，必須隨身攜帶政府配發的追蹤器，以利當局掌握行蹤。人權運動人士質疑，這個追蹤器是中國利用現代科技工具嚴密監視穆斯林的又一例子。

獲得官方認可的「中國伊斯蘭教協會」（China Islamic Association）七月底發佈中國穆斯林於北京機場出發，前往沙烏地阿拉伯麥加朝聖的照片，照片中穆斯林的脖子上戴著用藍色繩子掛著的客製「智能胸卡」，這張名為「朝覲通」的智慧卡，結合全球定位系統（ＧＰＳ）追蹤器、個人身分資料等。該協會說，其用意是確保配戴者的人身安全。

根據中國國家宗教事務局去年八月發布的新聞稿，官方去年首度針對赴海外朝聖穆斯林使用「朝覲通」，「為今後促進平安朝覲、文明朝覲、有序朝覲起到技術輔助作用」。但倫敦國王學院的中國人權專家皮爾斯（Eva Pils）直指，「這是又一種因為穆斯林從事宗教信仰活動而迫害他們的方法，就好像他們是犯罪嫌疑人或緩刑者需要被監控」。

主管海外宗教事務的中共中央統戰部及公安部都未回應這篇報導。不過，中共黨媒「環球時報」七月三十一日的文章指出，今年一萬一千五百名前往麥加朝聖的中國穆斯林中，有三千三百人配戴這種智慧卡；伊斯蘭教協會隨團工作人員說，未來將擴大使用。

研究中國對穆斯林及藏人政策的歐洲文化與神學院講師鄭國恩（Adrian Zenz）說，「他們在試驗、試用（智慧卡），著眼於擴大使用」。他說，過去朝聖活動屢傳人踩人等事故，也使中國當局有合法理由使用追蹤器。伊斯蘭教協會去年宣布使用這種追蹤器時，聲稱是該協會與國家宗教事務局共同設計；華爾街日報則指卡片製造商為「北京封疆科技公司」。

推動宗教活動場所掛國旗

另外，有官方色彩的全國宗教團體聯席會議七月三十一日在北京舉行，會中提議要求宗教活動場所升掛國旗，以利宗教界人士和信眾「強化國家意識」，「更加自覺地把黨的命運、國家命運、自身命運緊緊連結在一起」。會議要求從全國性宗教團體做起，「嚴格執行」，並廣泛展開各種宣講活動，推廣學習憲法、國旗法和升掛國旗禮儀。